Un libro "irriverente" e dall’animo ribelle, che rispecchia il temperamento della sua autrice.

Sarà presentata a Cascina oggi alle 18,30, nell’ambito della manifestazione Libri Lungo Le Mura alla biblioteca Comunale Peppino Impastato, "La vicina di Zeffirelli", il best seller dell’attrice Gaia Zucchi, pubblicato l’anno scorso in occasione del centenario della nascita del grande regista, per i tipi di De Nigris Editori.

Gaia Zucchi, attrice non conforme, per la prima volta, si racconta in un’esplosione di ironia e sincerità. Il libro è un susseguirsi di storie di sogni infranti ed esauditi, fughe dalla normalità per inseguire le gioie più immense e nascoste, un racconto che gira intorno alla grande amicizia con il Maestro Franco Zeffirelli, per oltre quindici anni suo vicino di casa, mentore e fonte d’ispirazione.

A.A.