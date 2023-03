"La Toscana delle donne" Diretta da Palazzo Strozzi

La Pisaniana e il tempo delle donne. Si parla della Toscana delle donne, progetto itinerante della Regione Toscana, nella puntata di stasera de "La Pisaniana". La sede della Regione Toscana, ovvero Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo, a Firenze, è il luogo che ospita la puntata della Pisaniana in onda stasera alle 21 su 50canale. Il "salotto in tour" di Carlotta Romualdi, coprodotto dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, vede in questa puntata la presenza di Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana; Monica Baldi, ex eurodeputata ed oggi vicepresidente di Ars pace e membro di Women 20, definito il G20 delle donne; la professoressa Cristina Acidini, storica dell’arte di fama internazionale, già soprintendente del Polo Museale di Firenze. Al centro della puntata "La Toscana delle donne", un progetto itinerante e un impegno permanente a favore dei diritti e dei talenti delle donne voluto dalla Regione Toscana. Il prossimo 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, a Firenze sarà proprio La Toscana delle donne a organizzare insieme a Women 20 ed Ars Pace una giornata speciale, fitta di appuntamenti istituzionali e culturali che mettano in risalto l’impegno e la visione femminile in tanti diversi ambiti della storia contemporanea europea. La prossima puntata de "La Pisaniana" sarà ancora incentrata sulle politiche regionali. Protagonista il presidente Eugenio Giani, giunto a metà del suo mandato.