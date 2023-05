La tela cittadina tracciata dal voto Martinelli contende il centro storico Ma oltre la cintura domina Conti

di Saverio Bargagna

La geografia del voto disegna una mappa di Pisa omogenea, laddove il cuore della città resta conteso nel duello fra Conti e Martinelli, ma tanto più ci si allontana dal centro storico e Cisanello quanto maggiore si presenta la forbice a favore del candidato di centrodestra che pian piano prende il largo. Escluse le tre sezioni speciali allestite negli ospedali – i cui numeri sono ininfluenti –, i due principali sfidanti si sono affrontati lungo un percorso di 83 sezioni: 18 sono state appannaggio di Martinelli, 3 perfettamente pareggiate e le restanti 62 hanno visto piantare la bandiera Conti.

Particolarmente indicativa appare la dislocazione sulla mappa cittadina delle sezioni divenute "arancioni", poiché tutte gravitano nel centro storico o nelle sue immediate pertinenze.

Il candidato del centrosinistra vince con discreto distacco nel quartiere di San Francesco e si aggiudica (con scarto meno marcato) anche il predominio di Pratale - Don Bosco. Quindi, per un pugno di voti cede nell’area di San Martino, nella zona della Stazione (soltanto 5 schede separano i duellanti al ballottaggio) e nella vasta area di San Giusto-San Marco dove gli esiti del voto non sono netti. Piuttosto agguerrita anche la contesa a Cisanello: cinque sezioni registrano il successo Martinelli, quattro sono quelle strappate da Conti, ma la somma dei voti dà ragione a quest’ultimo. Anche nel quartiere di Santa Maria regna un discreto equilibrio: Martinelli vince una sezione, tre sono di Conti ma con distacchi non troppo rilevanti. Si segnalano anche due sezioni vinte da Martinelli in San Michele dove però l’amministrazione uscente ottiene 215 preferenze in più. Fuori da questa cintura resta una sola sezione pareggiata a Coltano e niente più.

Usciti dalla cintura che abbraccia l’area storica di Pisa, i percorsi dei due candidati iniziano a divergere ed è proprio qui che si consuma il distacco di 3.557 voti maturato da Conti. Nelle sei sezioni del Litorale la differenza fra i competitor è netta: fra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone il primo cittadino uscente si porta in dote 1.215 voti in più del contendente di centrosinistra. Ben marcato anche il distacco in Barbaricina (+428 voti) e a Porta a Lucca (+400). Ma Conti si impone con buon distacco anche al Cep, alla Vettola, nella vasta area di San Michele e perfino nel quartiere di Sant’Ermete. Particolarmente significativo ques’ultimo dato in un distretto più volte al centro della discussione in campagna elettorale: Conti ottiene 502 voti, Martinelli si ferma a 351. Politicamente indicativa anche la vittoria a Coltano territorio – anche questo – a lungo fulcro del dibattito politico cittadino per la realizzazione della nota base militare. Qui Conti "raddoppia" il risultato di Martinelli: 157 a 74.

Infine anche l’area di Mezzogiorno che si rivolge verso il mare dà la propria preferenza al primo cittadino uscente tanto nel quartiere di Sant’Antonio quanto nella sua immediata prosecuzione di Porta a Mare (risultato resta più in bilico) e nella più lontana San Piero a Grado dove invece il vento di Conti soffia ben più forte. Il sindaco uscente vince anche a Putignano altro luogo simbolo e da sempre roccaforte "rossa".