La statua di San Ranieri. Cedimento improvviso durante la notte a causa della corrosione

La statua di San Ranieri, situata nell’area verde vicino alla rotatoria dei Caduti di San Quirico di Valleriana principale ingresso alla città, è caduta. Secondo una prima ricostruzione, la caduta è stata causata dall’usura e dalla corrosione dell’attaccatura della statua al basamento, che si è arrugginita, provocandone il cedimento. L’opera, alta oltre due metri e del peso di circa 250 chili, ritrae un San Ranieri con barba e capelli lunghi, vestito con il saio: nella sua mano destra, protesa verso l’alto, offre il pane e in quella di sinistra, rivolta verso il basso, l’acqua per ricordare l’attenzione ai più poveri. Era stata inaugurata nel lontano 2011 in occasione dell’anno giubilare dedicato al santo patrono di Pisa. Al momento, si trova nei magazzini del Comune in attesa di essere restaurata. L’opera in bronzo era stata realizzata da Alessandro Caetani, artista di Castellina Marittima. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la statua, sia la polizia municipale che ha eseguito i rilievi. La caduta è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, le telecamere di una stazione di servizio lì vicino non hanno registrato il momento, in quanto la statua non si trovava in una zona illuminata, ma dalle riprese video si vede che fino alle 18 la statua di San Ranieri è intatta, mentre il giorno dopo, alle prime luci dell’alba si nota subito l’opera crollata a terra. Sui social si sono scatenati i commenti più disparati alcuni dei quali ipotizzavano un’azione vandalica. La tesi più plausibile, invece, anche ad un primo sguardo dei tecnici è quella dell’usura che ne ha provocato il cedimento improvviso.

Enrico Mattia Del Punta