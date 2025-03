La start-up pisana Relief più vicina a sviluppare un dispositivo anti-incontinenza

Pisa, 6 marzo 2025 - Relief Srl, startup della Scuola Superiore Sant'Anna al Polo Tecnologico di Navacchio nel campo MedTech, impegnata nello sviluppo di un dispositivo innovativo per il trattamento dell’incontinenza urinaria da stress (SUI), annuncia la chiusura con successo di un nuovo round di investimento. L’operazione è stata guidata da Panakes Partners, con la partecipazione di Vento del gruppo Exor Ventures, i soci del Club degli Investitori tramite Simon Fiduciaria rappresentati dai champion Alice Ravizza e Luca Porro, un gruppo di business angels – tra cui urologi di fama internazionale – e l’investitore esistente Santex. I fondi raccolti sosterranno lo sviluppo e la validazione clinica della tecnologia rivoluzionaria di Relief, accelerando il percorso dell’azienda verso le attività regolatorie, la validazione clinica e l’ingresso sul mercato, oltre a rafforzare il team e le capacità di sviluppo industriale.

“Questo investimento rappresenta un traguardo fondamentale per Relief, confermando la solidità della nostra visione e il potenziale trasformativo della nostra tecnologia. Grazie al supporto di investitori esperti e strategici che condividono la nostra missione di ridefinire il trattamento dell’incontinenza urinaria da stress, siamo pronti ad accelerare il nostro percorso verso la validazione clinica e il mercato”, ha dichiarato Gioia Lucarini, CEO di Relief.

Alessio Beverina, Managing Partner di Panakes Partners, ha commentato: "La soluzione UroRelief offre un’alternativa convincente rispetto agli attuali standard di cura. Si tratta di un dispositivo invisibile e confortevole per il paziente, inseribile attraverso una procedura ambulatoriale rapida e minimamente invasiva, utilizzando strumenti endoscopici standard e anestesia locale. Dimostratosi sicuro ed efficace nel trial clinico First-In-Human (FIH), risponde alle esigenze di una vasta popolazione di pazienti, in particolare donne, che cercano una soluzione migliore per migliorare la loro qualità di vita.”

Arianna Floris, Senior Analyst del Club degli Investitori, ha dichiarato: "L’incontinenza urinaria da stress rimane un problema significativo con un impatto importante e le soluzioni attualmente disponibili sono spesso inefficaci. Il dispositivo di Relief ha il potenziale per trattare tutti i pazienti, dai casi lievi a quelli gravi. Gioia e il resto del team hanno dimostrato una notevole resilienza e la capacità di portare avanti un progetto che ha ancora uno sviluppo lungo e complesso davanti a sé. Siamo entusiasti di salire a bordo e supportarli nel loro viaggio, mettendo a disposizione l’esperienza e la rete del Club degli Investitori."

Alessandra Castiglioni, Presidente di Santex Spa, investitore di Relief fin dalle prime fasi, ha dichiarato: "Santex è orgogliosa di aver supportato Relief sin dagli inizi, riconoscendo il potenziale di questa soluzione innovativa. In qualità di esperti nella gestione dell’incontinenza adulta, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni complementari al nostro core business. Accogliamo con entusiasmo i nuovi investitori, il cui contributo sarà determinante per accelerare la strategia di sviluppo di Relief.”

Relief sarà inoltre presente all’Annual European Association of Urology Congress (EAU25) a Madrid il 22 marzo 2025, dove presenterà la sua innovativa soluzione alla comunità urologica internazionale.