"Le Troiane" del Carro di Tespi al Verdi

Pisa, venerdì 9 maggio 2025 - Un coro di voci femminili, una città in fiamme, la tragedia della guerra che non risparmia nessuno. È il cuore pulsante de “Le Troiane”, messo in scena dagli studenti e dalle studentesse del laboratorio teatrale “Il carro di Tespi” del Liceo Classico Galileo Galilei, sotto la guida di Letizia Giuliani, con il coordinamento del progetto a cura del professore Agostino Cerrai.

Un adattamento che unisce classico e contemporaneo, mito e memoria, ispirato al celebre testo di Euripide, che diventa oggi riflessione politica, storica e umana sull’assurdità del conflitto: con frammenti tratti dall’adattamento di J.P. Sarte, e da “Ecuba” di Euripide, il coro dei soldati reciterà alcuni brani estratti dal Mein Kampf di Adolf Hitler, da “Salmodia della speranza” di D.M.Turoldo e da “War pigs” di Black Sabbath; la poesia “Ou je vais, d’où je viens” di J. Prevert accompagnerà l’esodo delle prigioniere troiane. A parlare è la disperazione delle donne di Troia, divenute prigioniere dopo la caduta della città. La morte, il dolore e il pianto attraversano lo spazio scenico, invaso dal fumo di una città in fiamme, nelle voci e nei corpi quasi smaterializzati degli interpreti, vestiti tutti di un metafisico nero senza connotazioni di sorta.

L’interpretazione delle prigioniere troiane è affidata alle corifee (Adriana Longobardo, Annaclara Del Seppia, Luisa Franceschi, Emma Scilingo, Serena Celati, Aya El Mansouri, Elena Graziosi, Viviana Antichi, Eleonora Tola, Freya Bucci, Ginevra Croxatto) e al coro (Serena Rossi, Miriam Sposito, Alice Forte, Aurora Rexeppay, Adele Panchetti, Giada Bocuni, Marta Marchetti, Tondra Fayroza, Sofia Trilluscio, Maya De Peppo Colombo). I personaggi principali sono interpretati da: Francesco Pollio (Poseidone); Rosa Morlando (Atena); Aurora Giordani (Ecuba); Annalisa Colomba (Andromaca); Emanuela Tartaglia (Elena); Elisabetta Lenconi (Cassandra); Elma Luraj (Polissena); Riccardo De Stefano (Menelao); Samuele Valente, Lorenzo Sarro, Alessandro Giannelli (Taltibio). I soldati sono Jacopo Ronco, Andrea Franceschi, Giovanni Maria Venuti, Simone Forgione, Enrico Pignitore, Iacopo Giangrandi, Antonio Melani, Emanuele Poli, Jacopo Zema, mentre le ancelle di Ecuba Caterina Guerri e Susanna Antichi. Le composizioni vocali sono a cura di Emma Scilingo e Alice Forte. Le musiche di scena sono eseguite da Jacopo Ronco (pianoforte), Gregorio D’Arezzo (tastiera), Donato Galotta (chitarra elettrica), Marco Marrazzo (batteria), Alice Forte (violino) e Freya Bucci (voce). L’immagine di copertina è firmata da Elma Luraj.

L’appuntamento dunque è fissato per oggi, venerdì 9 maggio, alle 21, al Teatro Verdi di Pisa. È possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro, al numero 050941188 o online sul sito Vivaticket.