La stagione delle spaccate. Mappa delle zone a rischio. E i consigli per evitarle

Torna la ‘stagione’ pisana delle spaccate e dei furti nelle auto ai danni dei turisti. Un fenomeno che, come ogni anno, coincide con i ponti delle feste e con l’arrivo dell’estate, quando frotte di turisti si riversano principalmente in piazza dei Miracoli e nel centro storico, parcheggiando il proprio veicolo nelle zone limitrofe ai siti di interesse turistico.

A finire nel mirino dei ladri sono specialmente i veicoli in sosta con targa straniera o a noleggio che si rendono ancor più appetibili agli occhi dei malintenzionati perché pieni zeppi fino al tettuccio di valigie, bagagli e oggetti di valore lasciati in vista. Tra le zone di Pisa più colpite dai ladri figurano, per l’appunto, quelle limitrofe alla Torre e al centro storico: via Bonanno, via Andrea Pisano, via Cameo, via Diotisalvi, parcheggio di via Pietrasantina e in zona Stadio, Lungarno Sonnino, via Roma, via Derna e via Cardinale Pietro Maffi.

Perciò è sempre bene non abbassare la guardia se si viaggia in auto. Per questo è buona prassi seguire alcune semplici raccomandazioni per non incorrere in brutte sorprese che potrebbero rovinare le vacanze o la gita fuori porta. Per prima cosa, attenzione ai bagagli. E’ buona prassi fare il check in nella struttura alberghiera, depositare in camera i bagagli e poi uscire per una visita della città. Se si resta in città solo per alcune ore allora è consigliato depositare i bagagli in un locker oppure cercare di coprire le valigie se si pensa di lasciare i propri effetti personali nell’auto in sosta che deve essere ovviamente chiusa (finestrini compresi). Evitare di lasciare in vista apparecchi elettronici come schermi o radio. Un’altra buona prassi è quella di evitare assolutamente di lasciare soldi o effetti personali di valore sul cruscotto o comunque in parti della macchina visibili dall’esterno. Sono piccole accortezze che però consentono di vivere l’esperienza di viaggio con maggiore spensieratezza.

Ilaria Vallerini