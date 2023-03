La squadra di Martinelli ’La città delle persone’ con studenti e pensionati per stare tra la gente

Un campetto di basket senza canestri. E una circoscrizione chiusa e sottoutilizzata. E poi una macchia di colore: l’arancione. Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra, presenta la sua lista civica, ’La città delle persone’, e lo fa in modo evocativo in un luogo, spiega, "che rappresenta plasticamente ciò che vogliamo fare: riaprire i luoghi dimenticati come questo e restituirli alla vita di comunità".

Il set è largo Petrarca, a Don Bosco: nei locali dell’ex circoscrizione i musicisti Lorenzo Marianelli e Francesco Bottai hanno messo in scena performance musicali prima e dopo gli interventi del candidato sindaco, mentre all’esterno Franco Farina e Federico Guerri scelgono l’improvvisazione teatrale per raccontare la Pisa di oggi, con un’ironica sfida cestistica senza canestri che riproduce l’essenza, dice Guerri nei panni del narratore teatrale, "di una Pisa cattiva, divisiva, violenta, cresciuta sul sangue dei suoi targoni del gioco del Ponte: da una parte e dall’altra brutti ceffi protagonisti di malamovida, vagabondi e fannulloni". Scherza Guerri, ma è il liet motiv scelto dalla lista civica per ridicolizzare le parole d’ordine di una destra e di un sindaco, aggiunge Martinelli, "che cerca di travestirsi da civico per convenienza politica mentre invece ha un passato ben riconoscibile nei partiti della destra italiana: prima An e poi la Lega". E il punto, conclude il candidato del centrosinistra, "è proprio questo: qui presentiamo una lista davvero civica, composta da persone che non hanno ricoperto ruoli politici nei partiti e che rappresentano tutti i quartieri cittadini: ne presentiamo 30 e presto completeremo la lista con altri due ingressi, mentre politicamente faccio mio l’appello di Alessandra Nardini, rivolto, attraverso La Nazione, all’elettorato di Ciccio Auletta, perché con l’arrivo di Elly Schlein alla segreteria del Pd riscopriamo valori e orizzonti a sinistra che sono nel Dna del nostro percorso e che auspichiamo siano riconosciuti anche dai cittadini finora sfiduciati dalla politica".

All’happening di ieri c’erano anche esponenti del M5S: "Aspettiamo risposte definitive da Roma e da Conte - conclude Martinelli - ma non è un mistero che a livello locale, pur se con il ruolo di uditori, hanno partecipato ai tavoli tematici. Il rapporto con i pentastellati pisani è buono, così come i centristi della coalizione".

Ieri ’La città delle persone’ ha presentato anche i primi 30 candidati in lista. Ecco chi sono: Paolo Arnò (consulente tecnico commerciale), Pietro Augello (bancario), Giulia Balestri (avvocato), Azzurra Bassi (amministrativa), Sandra Benedetti (Ata), Benedetta Biondi (ingegnere), Sandra Burchi (ricercatrice), Valerio Capuzzi (organizzatore eventi), Carlo Carminati (ricercatore), Graziella Chiefa (veterinario), Andrea Colantuono (dirigente sportivo), Pierluigi Consorti (docente universitario), Margherita Del Rosso (studentessa), Fabrizio Di Sabatino (commerciante), Irene Floriani (traduttrice), Giovanni Gadducci (medico), Gianluca Gionfriddo (ricercatore),Silvia Guidi (impiegata comunale), Emilia Lacroce (insegnante), Giulio Laforenza (ingegnere), Lucia Landucci (insegnante), Anna Rita Lucchi (ex insegnante), Caterina Mazzantini (studentessa), Carlo Modica (ingegnere), Giovanni Pagano (avvocato), Sonia Paone (docente universitaria), Matteo Pelliti (impiegato e scrittore), Francesco Pingitore (ingegnere), Said Talbi (operaio), Giuseppe Zaccagnini (preparatore atletico).