La spunta Matteo Trapani Sarà capogruppo in consiglio

Matteo Trapani sarà ancora il capogruppo del Pd. Ma il gruppo dem si presenta già in pezzi al primo consiglio comunale (oggi alle 14) del Conti-bis. Archiviato il gruppo unitario del centrosinistra sotto la guida di Paolo Martinelli, inizialmente sostenuto dall’ala sinistra dem e teorizzato, dopo la proposta del leader regionale di Sinistra italiana Dario Danti, anche dall’assessora regionale Alessandra Nardini, il Pd non ha ritrovato unità neanche sul nome del capogruppo. Il segretario cittadino Andrea Ferrante (primo degli eletti e per giorni in pole per questa carica) aveva proposto Maria Antonietta Scognamiglio (riformista) o, in alternativa, Silvia Pagnin, lettiana di ferro, ma la prima ha declinato, avendo sempre sostenuto Trapani anche nella precedente consiliatura. L’ex capogruppo ha chiesto di mettere ai voti la sua candidatura e Ferrante e Pagnin sono finiti in minoranza, disertando il voto, con Scognamiglio, Marco Biondi e Dalia Ramalli che hanno invece votato Trapani. Enrico Bruni, segretario dei giovani democratici ha scelto di astenersi perché avrebbe preferito "una soluzione unitaria". Oggi dunque il gruppo dei democratici si presenta in consiglio esattamente come le aveva lasciato, con due fazioni l’un contro l’altra armata e l’ipotesi di un coordinamento politico con i rappresentanti di Sinistra unita e della lista civica La città delle persone, di cui Martinelli sarà il capogruppo, che rischia di vedere il principale "azionista" agire in ordine sparso e di azzoppare un progetto appena cominciato.

Gab. Mas.