La spiaggia amica dei cani Single Fin compie 5 anni

CALAMBRONE

Un’estate da cani. Mentre fioccano le ordinanze e le limitazioni per l’accesso ai quattro zampe sulle spiagge toscane, la Single Fin Dog Beach di Calambrone è un’oasi felice per chi ama il mare e non vuol rinunciare alla compagnia del proprio ‘pet’ "Siamo l’unico stabilimento balneare attrezzato al 100% per i cani del litorale tra Pisa e Livorno, c’è tantissima richiesta. Adesso fortunatamente stanno emergendo nuove realtà che lasciano accedere i cani alla spiaggia", spiega Jonathan Sammuri, il titolare. Nata solo cinque anni fa, Single Fin conta ben 22 gazebo e 80 ombrelloni suddivisi per taglia medio grande o medio piccola, e una parte attrezzata per chi il cane non ce l’ha, con 49 ombrelloni e 7 gazebo. "L’idea nasce dall’accontentare le esigenze non tanto della clientela locale, che può permettersi di lasciare il cane a casa e passare tranquillamente una giornata al mare, quanto quelle dei turisti che, venendo da fuori, di solito sono costretti a lasciare il proprio animale a qualcuno", prosegue Sammuri. Alla Single Fin Dog Beach c’è possibilità di fare il bagno con il proprio cane senza limiti di orari o prescrizioni, giocando liberamente nell’apposito spazio dedicato di circa 100 metri fronte mare: "Abbiamo anche un’ampia zona sgambatoio comune ombreggiata, ciotole e acqua a disposizione, e la zona lavaggio dove i cani possono fare la doccia gratis". Poche le regole da seguire: obbligo del guinzaglio sulla spiaggia, tenere il cane all’ombra nelle ore più calde, ma soprattutto amare gli animali. "Vogliamo migliorare sempre più i nostri servizi, l’esperienza insegna. Abbiamo più di 5 bagnini, tra cui io – che sono il titolare – a disposizione dei clienti. Ci sono tanti ‘dietro le quinte’ e lavoro in più (come la pulizia della spiaggia, setacciata e ossigenata più volte al giorno) che fanno la differenza nel benessere di cani e padroni". Sempre più smart, quattro anni fa la Single Fin è stato il primo stabilimento balneare d’Italia ad aprire una propria app: "Ora alcuni si stanno adeguando con portali, ma non è la stessa cosa. Con la nostra app il cliente può vedere in tempo reale la spiaggia con l’apposita webcam e scegliere cosa e se prenotare o meno", continua Jonathan. "La sera poi facciamo animazione: tutto pensato per i nostri amici a quattro zampe, la musica non supera mai le frequenze massime sopportate da un cane".

Giulia De Ieso