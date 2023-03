La spesa sostenibile: scegliere al supermercato Come tenere comportamenti responsabili

Il concetto di sostenibilità si declina anche nell’ambiente alimentare, oggi alimentazione e sostenibilità sono due obiettivi essenziali dei programmi dell’agenda 2030 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e delle strategie alimentari inserite nel Green Deal europeo. Promuovere un consumo sostenibile consente di preservare, custodire le risorse naturali e alimentari generando impatti positivi nell’ambiente. Un’iniziativa in linea con “Sosteniamo il futuro Conad” che racchiude il nostro impegno ad unire le forze per costruire un domani migliore e sostenere i giovani. Questo è l’impegno che ha portato “Conad Nord Ovest “ alla scelta del tema della spesa sostenibile, per sostenere il futuro e impegnarsi ad avere un consumo alimentare responsabile. Fare una spesa sostenibile aiuta le imprese locali, scegliere prodotti del territorio incoraggia e sostiene il lavoro dei produttori di zona, aiutando l’economia del paese e consente di valorizzare i prodotti tipici e le aziende. Come fare acquisti nel rispetto dell’ambiente? Si scelgono alimenti di stagione e prodotti locali che prediligano imballaggi ridotti e riciclabili o realizzati con materiali riciclati, sarebbe meglio scegliere cibi naturali e che non derivano da lavorazioni inquinanti e dannose per il pianeta.