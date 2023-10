"La senatrice Zambito?. Forse è smemorata. Il piano per Peccioli lo ha votato pure lei..."

di Gabriele Masiero

PISA

"Quando si parla di rifiuti è come la nazionale, sono tutti allenatori". Non rinuncia alla battuta il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, per inserirsi a gamba tesa nel dibattito interno di un Pd sempre più lacerato in provincia di Pisa e il riferimento è alla senatrice Ylenia Zambito che, ieri sulle colonne de La Nazione, non ha risparmiato critiche al progetto pecciolese di ampliamento della discarica".

"Ho notato diverse incongruenze nell’intervento della parlamentare - osserva Macelloni - e sinceramente me ne dispiaccio perché chi riveste quel ruolo dovrebbe almeno essere meno distratto".

Quali sono le incongruenze?

"Intanto Zambito è evidentemente smemorata, ma capisco che gli impegni in Parlamento siano gravosi, e qualche disattenzione la si può perdonare. Tuttavia lei il piano di rimodellamento della discarica di Peccioli lo ha votato e approvato nella direzione provinciale del Pd del 10 marzo 2022. Io in quella stessa sede preferii astenermi. Inoltre ho letto che secondo lei l’Ue intende chiudere tutte le discariche nel 2030: ecco, la senatrice si sbaglia, perché la direttiva dell’Ue dice con chiarezza che gli Stati membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie affinché entro il 2035 tutti i rifiuti urbani collocati in discarica siano in una percentuale inferiore al 10%. I dirigenti di un partito, lo sono anche io pur non essendo miracolato, dovrebbero essere più attenti prima di fare dichiarazioni approssimative".

Resta il fatto che sull’adozione regionale del piano dei rifiuti dentro il Pd è scoppiata una guerra.

"Osservo e cerco di non partecipare a questa corsa alla dichiarazione sui giornali. Rilevo però, per dovere di chiarezza, che tra il rimodellamento della discarica di Peccioli e il piano regionale dei rifiuti non c’è alcun collegamento. Zambito a Peccioli non c’è mai stata ed evidentemente non sa di che parla. Ma se mi avesse almeno telefonato l’avrei informata meglio, perché da una senatrice della Repubblica mi aspetto maggior precisione. E poi....".

E poi?

"Il Pd in provincia di Pisa e in Regione è il partito di governo e quindi invito tutti a fare azioni di governo. Se invece questi dirigenti dem, (mi dispiace, ad esempio, che Andrea Ferrante, abbia parlato di mini Malagrotta, anche lui è male informato, evidentemente) non sono d’accordo, vadano in Regione e blocchino tutto, così diamo un bel segnale di ingovernabilità. Da parte mia, invece, invito tutti a fare meno polemiche sui giornali perché si dà un’immagine del Pd davvero ingloriosa, se invece si preferisce fare una battaglia di corrente e giocare per in nostri avversari in vista soprattutto dell’imminente tornata elettorale amministrativa, allora alzo le mani ma io mi sottraggo da questo tiro al piccione che, agli occhi, degli elettori serve solo a denigrare il partito".