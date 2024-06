La scuola media Mazzini fa il bis al contest nazionale del Fai

La scuola media Mazzini fa il bis conquistando, anche quest’anno (come era già successo nel 2021), la vetta del concorso nazionale lanciato dal Fai. "Agri-cultura: costruiamo l’atlante dei paesaggi rurali italiani", il titolo su cui i ragazzi e gli insegnanti sono stati chiamati a cimentarsi in un percorso di educazione civica e ambientale. Tante le classi partecipanti, provenienti da tutta la penisola. Tra queste la 2° E, guidata dalla professoressa Alessandra Guerri, è stata inserita nella ‘rosa’ delle vincitrici grazie ad un argomento che ha portato gli studenti ad osservare ed acquisire consapevolezza rispetto al proprio territorio: "Gli orti di Pisa". Una riflessione che ha preso avvio dall’articolo 9 della Costituzione che "promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela del paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione". "La scelta di lavorare sugli orti di Pisa – spiega la professoressa Guerri - è legata ai ricordi dell’infanzia. Mio nonno, ortolano, possedeva infatti un grande orto dentro le mura della città. I miei genitori, tutta la famiglia, hanno seguito altre strade e quell’orto è rimasto nel cuore mio e di tutti coloro che lì sono cresciuti". La "ricerca" ha portato la classe a scoprire il Parco delle Concette, dove fino agli anni ‘70 c’era un orto in attività. I ragazzi hanno lavorato su tre quadri che hanno come tema il "bindolo", sono stati impegnati nella lettura di stornelli pisani e nella scrittura di un brano musicale ispirato alle maggiolate toscane. Senza dimenticare i sapori: la piattella pisana e l’oro verde (l’olio) dei Monti Pisani. Una bella soddisfazione per la scuola di via Gentileschi che nell’edizione Fai 2021-2022 aveva già trionfato, sempre con la prof Guerri, grazie ad un progetto sul Centro Radio Marconi di Coltano. Luogo prezioso ma in totale abbandono che i ragazzi avevano proposto di recuperare con la creazione di una Radio Libera, voce della gioventù pisana. Alunni 2 E: Alessandra Basili, Rebecca Bianchi, Julen Binetti, Emma Chelini, Sharon Cichetti, Mattia Ever Hadani, Marco Farina, Giulia Foresti, Ludovica Gambini, Katherine Gwyenydd Hynd, Mahin Khan, Zoe Lombardo, Mattia Manca, Niccolò Moio, Gaia Morabito, Martina Paletti, Agnese Parducci, Ilaria Pieve, Mattia Pisciotta, Luisa Rosselli, Pietro Souza Dottori, Cristian Tognarini, Maia Villella. Docente referente: Alessandra Guerri. Altri insegnanti coinvolti: Agnese Bramanti, Clarissa Cristiano, Maria Grazia Marano.