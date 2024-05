La Sant’Anna si estende. Nuova prestigiosa sede nel Palazzo Boyl tra affreschi e fontane

"E’ un altro risultato importante per la Scuola Superiore Sant’Anna, frutto di una progettualità che va avanti da anni". Con queste parole la rettrice Sabina Nuti ha inaugurato la nuova sede di via Santa Cecilia, a Palazzo Boyl, edificio storico ristrutturato che ora ospiterà aule, spazi, laboratori e il Centro di ricerca interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima e parte dell’Istituto di economia. Il palazzo, riportato a nuova vita grazie a un accordo pluriennale con la proprietaria, Alessandra Pilo Boyl, sarà la nuova sede di rappresentanza della Sant’Anna con gli uffici del rettorato, della direzione generale e la sala del consiglio d’amministrazione. Alla ristrutturazione ha partecipato anche la Fondazione Il Talento all’Opera che ha finanziato la realizzazione di un’aula multimediale. "Con questa nuova sede - ha aggiunto Nuti - vogliamo rafforzare il rapporto con la città. Ogni ultimo venerdì del mese il Palazzo si aprirà alla cittadinanza che avrà la possibilità di visitare tutti i nostri nuovi spazi, a cominciare dalla splendida Sala della musica che si trova al primo piano". Al piano terra dell’edificio c’è anche una cappella sconsacrata. Palazzo Pilo Boyl ha una superficie complessiva di quasi 2000 mq, si sviluppa su tre piani e presenta una distribuzione degli ambienti disposti attorno al giardino interno: il piano terra ospita la reception, uffici amministrativi e sei aule e le ex scuderie trasformate in una prestigiosa aula multimediale. Al primo piano le sale di rappresentanza. Sul lato dell’edificio che si affaccia su via Santa Cecilia la sala della musica affrescata. A questo piano si trovano anche la sala del consiglio di amministrazione, gli uffici del Rettorato e della direzione generale, la sala Presidi, Prorettori e Nucleo di Valutazione. Nella porzione di immobile affacciata su Via Fucini ha sede il centro di ricerca sui cambiamenti climatici. Il secondo piano ospita uffici e laboratori di ricerca dell’istituto di Economia. "Apprezziamo molto la scelta della Sant’Anna – ha detto il sindaco Michele Conti con la quale tra poche settimane firmeremo l’atto di compravendita definitivo per l’ex convento di Santacroce in Fossabanda che diventerà uno studentato, oltre a contenere spazi per la didattica".

Gab. Mas.