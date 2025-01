La Sant'Anna riapre le porte al pubblico: doppio incontro con i nuovi docenti

Pisa, 4 ottobre 2021 - Doppio incontro con un taglio divulgativo per approfondire le sfide della biologia molecolare e per avvicinarsi ai materiali e alle interfacce soffici e intelligenti. La Scuola Superiore Sant’Anna presenta di Pisa alla comunità accademica e alla cittadinanza due nuovi docenti, Debora Angeloni, professoressa associata, e Francesco Greco, professore associato, che hanno preso servizio nelle ultime settimane, per accoglierli e per conoscere le tematiche di didattica e di ricerca al centro delle loro attività. Mercoledì 6 ottobre, alle ore 18.30, in aula magna, Pierdomenico Perata, decano dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna, introduce Debora Angeloni, professoressa associata di Biologia Molecolare. Il titolo del suo intervento è “Biologia molecolare: sulle frontiere della scienza per le sfide del presente e del futuro”. Diretta sul canale YouTube: https://youtu.be/MiOO68cCMDw Mercoledì 27 ottobre, alle ore 18.30, in aula magna, Christian Cipriani, direttore dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, introduce Francesco Greco, professore associato di Bioingegneria industriale. Il titolo del suo intervento è “Soft Intelligent Materials and Interfaces”. Diretta sul canale YouTube: https://youtu.be/xzop2LK7A1M. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e possono essere seguiti in presenza, nel rispetto del protocollo contro il Covid-19 (all’ingresso è necessario esibire il Green Pass) o in modalità online, sul canale YouTube, seguendo i link indicati sopra e dove le presentazioni sono condivise in diretta e restano disponibili. “La nostra aula magna – commenta la rettrice Sabina Nuti - torna a ospitare eventi in presenza e sicurezza e sono particolarmente felice che tra i primi appuntamenti ci siano quelli con i nostri nuovi docenti, aperti tanto ai cittadini interessati a conoscere meglio le nostre attività di ricerca quanto agli studenti che desiderano approfondire alcune tematiche scientifiche, in un’ottica di orientamento. I nuovi docenti portano competenze e saperi che potenziano la capacità di ricerca e di formazione della Scuola Superiore Sant’Anna e che rendono più competitivo il sistema universitario e della ricerca cittadino. Abbiamo inaugurato un format, che mi auguro continui a incontrare il gradimento della comunità accademica e della cittadinanza, che proseguirà anche per i nuovi professori e per le nuove professoresse – conclude Sabina Nuti - che entreranno in servizio”.