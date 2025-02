"La salute dei bambini, benessere per tutti"

Una nuova edizione del Campionato di giornalismo che ha da anni ha l’appoggio del Gruppo Paim e del suo presidente Giancarlo Freggia (nella foto).

Quanto sono importanti le iniziative sul territorio, in particolare quelle rivolte ai più piccoli?

"Sono fondamentali per creare una comunità coesa e solidale. Quelle rivolte ai più piccoli sono essenziali per trasmettere valori importanti e costruire un futuro migliore. Il nostro sostegno al Campionato è un modo per investire nelle nuove generazioni e promuovere uno stile di vita sano e attivo".

La cura di sé e degli altri: un concetto fondamentale da trasmettere ai bambini.

"Anche quest’anno abbiamo deciso di partecipare per confrontarci con i giovani e approfondire il loro punto di vista. L’anno scorso abbiamo affrontato il tema dell’inclusione, e della diversità. Quest’anno ci focalizziamo sulla cura di sé e degli altri. Insegnare ai bambini l’importanza di questo concetto è fondamentale per il loro sviluppo, poiché li aiuta a crescere con empatia e responsabilità, valori che porteranno con loro per tutta la vita. La prevenzione è alla base della salute e deve essere trasmessa fin da piccoli, perché abituare i bambini a prendersi cura di se stessi fin da giovani li aiuta a sviluppare abitudini sane e consapevolezza dei rischi. Questo approccio riduce la probabilità di problemi di salute in età adulta e promuove una cultura del benessere che può avere effetti positivi sull’intera comunità".

Avete da tempo progetti realizzati e investimenti sulla nostra provincia. Quali quelli nuovi?

"Nei prossimi mesi, Gruppo Paim ha in programma una serie di nuove aperture di centri Lab33, il marchio della nostra divisione medica. Questi includeranno punti prelievi, medicina dello sport e poliambulatori, con iniziative sul territorio sempre rivolte alla sensibilizzazione e prevenzione. Vogliamo continuare a investire nella salute e nel benessere della nostra comunità, offrendo servizi di alta qualità e accessibili a tutti".