La rivoluzione verde a Villa Giraffa Doppio appuntamento nel Parco

Il giardino di Villa Giraffa a San Rossore si anima nuovamente con un doppio appuntamento inserito nella rassegna ViviParco. Martedì 11 luglio alle 18.30 Francesco Ferrini presenta il libro ‘Alberi e gente nuova per il pianeta (Elliot Editore)’ dialogando con Francesco Mati e Francesca Petrucci. Un’avventura tra i giganti verdi alla ricerca di una vita diversa e migliore per il pianeta. Si parlerà di fabbisogno minimo per un’esistenza umana dignitosa, la difesa della biodiversità, le specie meno comuni diffuse nell’ambiente urbano, la fascinazione delle piante, i metodi di guarigione degli alberi, le città sostenibili nel mondo, la diversità degli alberi, gli animali di città, come si cresce un gigante verde, quanto guadagno economico porta un albero alla comunità, e tante ricette con ingredienti arborei. L’autore è professore di arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Firenze, è stato presidente della società italiana di arboricoltura e membro del board of directors della International Society of Arboriculture, ha ricevuto il riconoscimento ISA nel 2010 e l’ISA Award of Merit nel 2019. Mercoledì 12 luglio alle 18.30 appuntamento con l’apericena musicale Picnic Revolution. L’evento inizialmente previsto venerdì 30 giugno,poi rimandato per le condizioni meteo, è a cura dell’associazione I Cavalieri. A San Rossore, tra un bicchiere di vino immersi nella natura, si potranno ascoltare le canzoni di Dalla, Battisti, De Gregori e tanti altri interpretate chitarra alla mano dagli artisti che creeranno momenti di cultura, poesia e musica, interagendo con il pubblico. Ingresso gratuito, aperitivo a pagamento con cibo e bevute fornite dalla pasticceria Roxy. Posti limitati, prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite. Si invitano i partecipanti a dotarsi di un telo da picnic