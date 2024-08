La pubblicità della città di Pisa sui tram di Nizza

Grandi immagini con la scritta "Where is the tower? Pisa is much more" campeggiano sulla linea principale della tramvia che collega il porto di Nizza all’aeroporto, ottenendo così migliaia di visualizzazioni ogni giorno e potenziali turisti. Nell’aprile scorso il Comune di Pisa aveva partecipato, proprio a Nizza, al Salone Turistico "Idweekend". "Continua la nostra promozione turistica - commenta l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini -, dei luoghi e delle bellezze presenti nell’intero contesto cittadino oltre i miracoli della piazza del Duomo. Dopo la campagna di promozione effettuata sui bus della linea fondamentale del Principato di Monaco dello scorso anno e la partecipazione al forum del Turismo in Cina, adesso siamo presenti a Nizza, sulla linea centrale del tram che collega il porto all’aeroporto a raccontare la nostra ospitalità".