La proposta green: "Corrieri elettrici e un hub di scambio. Pacchi sostenibili"

di Enrico Mattia Del Punta

"Consegne dei corrieri con mezzi elettrici nel centro storico" è l’idea lanciata a margine del Pisa Mobility Talk dall’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone e dall’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli. L’evento si è svolto all’interno della Settimana Europea della Mobilità 2023 a cui Pisa aderisce con una serie di iniziative che si protrarranno fino al 23 settembre. L’idea dei corrieri con mezzi elettrici secondo Bottone si può raggiungere tramite due strade: "O le aziende che effettuano le consegne riconvertono il loro parco mezzi, oppure è allo studio la creazione di un hub dove convergere i mezzi dei corrieri e da dove poi viene consentito di utilizzare nuovi metodi di consegna, esclusivamente elettrici – spiega Bottone -. L’idea è di poter portare i pacchi ai clienti nel modo più sostenibile possibile". Una soluzione quella proposta che mira a togliere dalla strada i tradizionali van per le consegne, alleviando la congestione del traffico nei centri urbani e migliorando la qualità dell’aria. "Abbiamo già avviato dell’interlocuzioni per capire come realizzarlo". Pisa non sarebbe la prima nel caso riuscisse a realizzare un progetto simile. Hub simili, infatti, finalizzati a rendere le consegne dell’ultimo miglio più sostenibili esistono già in città come Milano, Genova, Napoli e Bologna. "Questo hub – spiega ancora Bottone -, dovremmo capire se vorrà essere gestito direttamente dalle aziende che effettuano consegne o da un’azienda terza che poi conclude l’ultimo tratto con i mezzi elettrici".

Una proposta, dunque, nata a margine di un talk che ha raggruppato figure ed esponenti importanti della mobilità cittadina e non solo. Tra i partecipanti, infatti, anche Giuliano Caldo Ceo Europa EasyPark: "Pisa è una delle città che più fa utilizzo della nostra app per parcheggiare – spiega l’amministratore delegato dell’applicazione dei parcheggi usata nelle città di tutta Europa -. Il successo che abbiamo avuto qui è incredibile, dai nostri sistemi vengono pagate 2500 soste al giorno. Tutto questo – aggiunge Caldo -, è stato possibile grazie all’impegno di Pisamo e del Comune per la digitalizzazione".

Mobilità, parcheggi e non solo. La finalità del talk e della missione di questa amministrazione è di "diffondere al massimo ogni tipo di informazione per avviare una mobilità che sia veramente sostenibile" ha ricordato l’assessore Dringoli. Al dibattito sono intervenuti anche Alfredo Drufuca consulente del governo e di svariati enti locali, Davide Lazzari Responsabile Business Development di Ridemovi, Michele Francione Chief Operations Officer di Bit Mobility, Gabriele Vannucci, Presidente del consiglio amministrazione Tirrenica Mobilità e Alessandro Fiorindi Direttore di Pisamo. Ha moderato la giornalista Chiara Cini.