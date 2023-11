"La priorità ora è la difesa idraulica di Marina"

di Gabriele Masiero

PISA

"Abbiamo pulito e lavato le strade, che ora sono state sgombrate da sabbia e detriti ed è stata ripristinata la viabilità. Ma al di là degli ingenti danni subiti, resta il problema della difesa idraulica dell’abitato di Marina". Il sindaco Michele Conti, anche ieri mattina, ha fatto un breve sopralluogo nelle zone dove la mareggiata ha creato i danni peggiori sia alle opere pubbliche, ma anche alle abitazioni e alle attività commerciali private. "Noi abbiamo fatto subito la nostra parte - ha spiegato Conti - annunciando che metteremo a disposizione un milione di euro per questi interventi, ma la competenza della difesa idraulica è in capo alla Regione che deve fare la sua parte e rinforzare le dighe a mare e il sistema di difesa del centro abitato. Fin dal 2020 abbiamo chiesto interventi di questo tipo che non sono mai stati fatti".

L’auspicio è che di fronte alla distruzione provocata dalla mareggiata dei giorni scorsi e, anche in virtù della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, finalmente si metta mano ai progetti necessari a rendere più sicuro tutto il lungomare marinese e le strade immediatamente adiacenti.

"Speriamo - ha concluso il sindaco - che a breve partano i cantieri per i sistemi di difesa idraulica dell’abitato di Marina che competono alla Regione. Sono queste le uniche misure necessarie per mettere in sicurezza questa zona dalla furia delle mareggiate". Ieri a Marina è arrivato anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci: "Ho parlato personalmente sia con il Governo che con i vertici del partito per avere garanzie sugli interventi e con lo staff del presidente Giani per avere conferma che anche Marina di Pisa fosse inserita tra le zone danneggiate; questo è sicuramente un evento eccezionale e non è ancora il momento delle polemiche, ma resta il fatto che le opere di contenimento del mare non possono più essere rimandate. È dall’inizio della legislatura che lo sto chiedendo ma i miei atti in consiglio regionale e le mie istanze sono cadute nel vuoto senza risposte. La Regione è infatti in ritardo di 20 anni". Petrucci, che è anche coordinatore cittadino del suo partito, ha anche annunciato "di convocare l’assemblea comunale di Fratelli d’Italia venerdì prossimo a Marina di Pisa per dimostrare la nostra vicinanza al territorio e per chiedere a Governo e Regione tempi certi per gli interventi di ripristino e per una pianificazione degli interventi strutturali".