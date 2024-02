La polemica sui rincari Ztl e Zsc: "Ora un ripensamento immediato"

Continua la polemica sui rincari inerenti i rinnovi dei permessi sulla Ztl e Zsc. Ad intervenire sul caso è Luigi Sofia, capogruppo Sinistra Unita per Pisa. "Come gruppo consiliare Sinistra Unita per Pisa – scrive Sofia – , manifestiamo la nostra forte opposizione agli ingiustificati aumenti delle tariffe ZTL e ZSC, imposti dalla giunta comunale di centrodestra. Queste misure gravano notevolmente su cittadini, imprese e commercianti, già provati da un difficile contesto economico e un incremento della Tari, senza corrispondere a miglioramenti nel servizio di trasporto pubblico, evidenziando così una mancanza di visione per un futuro sostenibile e accessibile".

Per Luigi Sofia "l’aumento dei costi, senza un parallelo potenziamento dei trasporti pubblici e con l’aggravante rincaro dei biglietti degli autobus, solleva preoccupazioni significative sulla direzione delle politiche comunali. Questo scenario pone in dubbio il nostro impegno verso la sostenibilità e la mobilità accessibile a tutti".

Di qui l’iniziativa promossa da Sofia: "chiediamo quindi un ripensamento immediato di queste decisioni e l’apertura di un dialogo costruttivo con le parti interessate, per lavorare verso soluzioni eque che favoriscano una Pisa più verde, equa e inclusiva, dove i servizi pubblici siano considerati un diritto fondamentale e non un lusso".