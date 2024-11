La pittrice Antonella Calorini presenta una mostra sopra le Logge dei Banchi

Pisa, 22 novembre 2024. Si inaugura venerdì 13 dicembre alle 17, nello spazio espositivo sopra le Logge dei Banchi, la mostra “Esserci…” della pittrice pisana Antonella Calorini. L’esposizione sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle ore 18, fino al 27 dicembre, a eccezione delle festività natalizie.

"Nello spazio sopra le Logge dei Banchi - ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini - ospitiamo ancora una volta i lavori di un talento locale riconosciuto in tutta Italia. Antonella Calorini è un’artista della nostra provincia che con i dipinti di questa esposizione ci invita a esplorare l’equilibrio tra l’ordine cosmico e il nostro io". Bedini poi ha aggiunto che "l’introspezione delle sue opere ricerca nel mondo esterno un simbolismo più profondo che ricongiunge la persona ai quattro elementi naturali e al ciclico movimento del tempo. La mostra ci guida - conclude l'assessore alla cultura - nella scoperta della parabola artistica di una pittrice che, con emozione e lucidità al contempo, riesce ad estrarre dai vortici dell’inconscio un’espressione di armonia con il cosmo".

Antonella Calorini, pittrice originaria del Comprensorio del Cuoio, per la precisione di San Miniato, presenta con l’esposizione sopra le Logge dei Banchi ben venticinque dei suoi dipinti e vari acquerelli e bozzetti. I suoi lavori sono stati inseriti nel catalogo di eventi d’arte internazionali, come il recente “Somos”, organizzato a Venezia all’interno del programma della sessantesima Mostra Biennale d’Arte. Le opere della pittrice di San Miniato ritagliano uno spazio espressivo dominato dalla forza del colore e dal dinamismo delle forme essenziali, spesso ricondotte alla gestualità del movimento circolare. I dipinti e acquerelli di Antonella Calorini mostrano una vicinanza all’attitudine surrealista nella loro attenzione agli elementi onirici e inconsci, riconoscendo realtà astratte e misteriose nella ricorrenza simbolica di figure quali il tulipano, l’occhio, il gufo. Il dialogo tra l’interiorità e le leggi universali, tra l’io e il mondo, si concretizza in una serie di dipinti selezionati per la mostra che mettono in luce la ricerca artistica di Calorini.