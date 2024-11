La Pisaniana in onda all’Officina di Galeno

Il laboratorio multidisciplinare "L’Officina di Galeno", tenutosi a Pisa il 24 e 25 ottobre scorsi, è al centro della puntata in onda stasera alle 21 su 50Canale de "La Pisaniana", il salotto televisivo prodotto dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei che da 10 anni gira la Toscana con ospiti, temi e luoghi sempre diversi. "L’Officina di Galeno" ha acceso i riflettori sul ruolo delle farmacie come presidi di prossimità verso i cittadini. In un contesto in cui l’accesso alle cure e la salute pubblica sono al centro del dibattito sociale e politico, è fondamentale comprendere come le farmacie possano evolversi per rispondere alle nuove esigenze della comunità trasformandosi oggi nella prima frontiera della prevenzione, della consulenza e della gestione delle malattie croniche.

La puntata di stasera de La Pisaniana farà quindi il punto sul quadro normativo nazionale e regionale che nel tempo ha ha valorizzato il ruolo delle farmacie rendendole sempre più protagoniste di un sistema sanitario integrato e più accessibile. "L’Officina di Galeno" è l’evento voluto e organizzato da Andrea Porcaro D’Ambrosio amministratore unico Farmacie Comunali Pisa e vice presidente nazionale di Assofarm, che sarà ospite della trasmissione condotta da Carlotta Romualdi, insieme al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ai consiglieri regionali Enrico Sostegni (Pd) e Diego Petrucci (Fdi), rispettivamente presidente e membro della commissione Sanità del consiglio regionale, Andrea Giacomelli, presidente Federfarma Toscana, Luca Pieri e Francesco Schito, presidente e segretario generale di Assofarm (insieme al responsabile delle relazioni industriali dell’associazione italiana delle farmacie pubbliche Fabio Armani e al coordinatore regionale Alessio Poli), Marco Macchia, delegato ai rapporti istituzionali dell’Università di Pisa, Carla Pucciarelli, coordinatrice regionale dei direttori delle Farmacie pubbliche, e Sandra Palandri, amministratore unico di Far Com Pistoia. Chiudono la puntata la consueta rubrica "Cambio di stagione" di Teresa Sichetti, stavolta insieme ad Angela Stelli di Paim e la ricetta tipica di Gianfranco Scarpellini del ristorante "La Buca di San Ranieri"