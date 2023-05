La pisana Elisa Paolieri a capo dei giovani Consulenti del lavoro

La parità di genere entra a gamba tesa anche nel mondo dei consulenti del lavoro. Elisa Paolieri, 40 anni, nata a Barga, pisana d’adozione, è la prima presidente nazionale donna dei Giovani Consulenti del Lavoro per il triennio 20232026. Paolieri svolge la sua professione di consulente del lavoro a Pisa, e ha già ricoperto la carica di consigliere nel mandato precedente.

Un riconoscimento importante, quali sono gli obiettivi per il prossimo triennio?

"L’obiettivo per il triennio 2023-2026 è valorizzare e sviluppare il ruolo sociale dei Consulenti del Lavoro in ogni ambito di competenza, per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni".

Quali sono i punti su cui continuare a lavorare?

"I nostri focus saranno l’orientamento ai giovani studenti con promozione dei valori di etica, trasparenza, onestà e legalità nel mondo del lavoro ed attrarre i giovani colleghi nella vita di categoria con il rafforzamento della sinergia con i Consigli Provinciali dell’Ordine".

Qual è il ruolo del consulente del lavoro?

"È un professionista che gestisce e amministra il personale all’interno delle aziende, si occupa dello sviluppo dei processi aziendali e di gestione delle risorse umane a 360 gradi. La nostra attività si colloca in una posizione centrale tra impresa, istituzioni e lavoratori. Un ruolo sociale importante, come promotore di legalità verte su valori importanti come l’etica, la trasparenza e onestà".