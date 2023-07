La parrocchia di S.Maria Madre della Chiesa ricorda il suo primo parroco don Tullio

Pisa, 5 luglio – In un clima estivo, di fine anno pastorale, ma non ancora di ferie, la comunità di Santa Maria Madre della Chiesa, reduce dalla festa di quartiere, in cui ha ricordato la nascita e lo sviluppo del rione Pratale-Don Bosco, che in settanta anni è diventato un riferimento nella topografia pisana, si appresta a celebrare, venerdì 7 luglio, Don Tullio Bonuccelli, primo pastore della parrocchia, che ha guidato fino al 1987, anno della sua morte. Ogni anno la famiglia e gli amici organizzano, insieme a chi lo ha conosciuto, un incontro aperto a tutti per fare memoria della figura di un sacerdote che è stato un grande esempio di vita di fede per tutta l’assemblea pisana, intimamente legato anche alla costruzione della nuova chiesa, consacrata nel 1980, proprio sotto la sua guida pastorale. IL PROGRAMMA – La festa avrà inizio alle 18, con la celebrazione eucaristica in memoria di don Tullio, seguirà la cena comunitaria e la proiezione di un video realizzato in ricordo del primo parroco. La serata si concluderà con un momento di giochi per tutti.