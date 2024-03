La pagella del meteo. A Pisa poco freddo ma tanta... umidità. Una sufficienza risicata

"Sono rimasto incantato di Pisa per il clima: se dura così, sarà una beatitudine" e chi siamo noi per smentire Giacomo Leopardi? Certo, sono passati 197 anni dalle parole che il poeta affidava alla sorella Paolina e altrettanta acqua – in tutti i sensi – sotto il Ponte di Mezzo. Di certo più di qualcosa è cambiato sulle sponde dell’Arno, anche sul fronte meteo: basti pensare al report delle temperature medie ricavato dai dati ufficiali della centralina di Pisa che ha certificato il febbraio più caldo del nuovo millennio.

Insomma, forse oggi Giacomo Leopardi non avrebbe a vergare lo stesso giudizio sul clima pisano. Quel che è certo è che il "Sole 24 ore" ci affibbia una pagella appena sufficiente che ci colloca al 46esimo posto in Italia su 107 province. I punti di forza sono rappresentati dai pochi giorni freddi – ovvero con temperature inferiori ai tre gradi (Pisa è 23esima in Italia) – e dalle ore di sole che illuminano piazza dei Cavalieri: 8 ore (36esima posizione nello Stivale).

I guai? Manco a dirlo... parliamo di umidità. Ovvero, come da descrizione, intendiamo quei "giorni annui fuori dal comfort climatico con umidità maggiore del 70% o inferiore al 30%". Su 365 possibilità sono ben 215 i giorni umidi (più che secchi). Non ce la caviamo benissimo nemmeno sotto il profilo dell’"indice di calore": ovvero quello delle temperature percepite oltre i trenta gradi. Sono 78 i giorni caldi, abbastanza da farci stare sopra la media nazionale (68esimo posto). Una classifica simile anche per la quantità di giorni con eventi estremi (23 l’anno, chiedere a Marina di Pisa) e per giorni di pioggia (mediamente 85 l’anno). Eccoci, dunque, uscire fuori dal podio anche della Toscana.

Già perché Livorno – con buona pace di Leopardi – su questo fronte batte un colpo. I labronici sono sesti in Italia godendo di meno piogge, meno umidità e qualche minuto in più – in media – di sole al giorno. Lasciando le rive labroniche il clima migliore della Toscana è quello di Grosseto (18esimo posto) a seguire – un po’ a sorpresa, bisogna pur dirlo – troviamo Siena. Pisa comunque stacca le altre province toscane: Massa Carrara (56), Arezzo (60) ma anche Firenze, Prato e Pistoia (fra il 65 e 67esimo posto) e Lucca che chiude al 74esimo posto.

Allargando lo sguardo al resto d’Italia, andiamo al Sud. A Bari, secondo il "Sole 24 ore", vi è il clima ideale; segue Imperia in Liguria. Sul podio troviamo di nuovo la Puglia, ma eccoci a Barletta. E le città dove si sta peggio? A Belluno, in Veneto, poco sole e tanta pioggia. Al posto 106, spicca Alessandria in Piemonte: tanta nebbia e altrettanto freddo. Medaglia di bronzo, poco lusinghiera, per il clima peggiore per Pavia anche qui parecchia nebbia e sole col lanternino. E per altro, ma questa è una nota personale, anche parecchie zanzare. Oddio, non è che qui...