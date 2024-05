La nuova sede di IngeniArs. Compie 10 anni la spinoff Unipi

IngeniArs, azienda spin-off dell’Università di Pisa che opera nell’ambito dell’ingegneria elettronica e dell’ICT, compie 10 anni e festeggia inaugurando una nuova sede a Porta a Mare. Il taglio del nastro ufficiale si è tenuto ieri alla presenza dei soci e dei dipendenti dell’azienda, tutti laureati o dottori di ricerca dell’Unipi, tra cui l’attuale CEO, Giuseppe Gentile, rientrato a Pisa dall’Olanda dopo 12 anni di lavoro presso l’Agenzia Spaziale Europea. Per l’Ateneo hanno portato i loro saluti istituzionali Corrado Priami, prorettore per la valorizzazione della conoscenza e suo impatto, e Chiara Galletti, delegata per le relazioni industriali. IngeniArs è specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi elettronici e ICT e di servizi innovativi a elevato contenuto tecnologico nei settori aerospazio, telemedicina, intelligenza artificiale e cybersecurity. L’azienda ha ad oggi 22 dipendenti.

"Il trasferimento tecnologico – ha detto Priami –, è una missione importante in cui il nostro Ateneo sta investendo anche con l’iniziativa Start Attractor per aiutare le nostre spin off a crescere e navigare sicure sul mercato IngeniArs è un esempio virtuoso e un modello per tutto il nostro ecosistema". L’azienda si è affermata nel settore aerospaziale sviluppando prodotti e servizi di progettazione e integrazione di sistemi hardware/software per applicazioni aerospaziali. "Utilizziamo tecnologie avanzate – spiega il CEO Giuseppe Gentile – come SpaceWire, SpaceFibre e WizardLink, che sono protocolli di comunicazione standard per i veicoli spaziali. Questi sistemi permettono di interconnettere strumenti di acquisizione, come sensori e telescopi, con la piattaforma centrale del satellite. Inoltre, l’azienda collabora con l’Agenzia Spaziale Europea per sviluppare soluzioni che permettano l’uso di Intelligenza Artificiale a bordo".

Nel settore healthcare, IngeniArs ha sviluppato EasyTeleMed, una soluzione di telemedicina progettata per semplificare il telemonitoraggio dei pazienti cronici: "EasyTeleMed è certificata come dispositivo medicale di classe IIA e disponibile anche come app. Questa soluzione è particolarmente utile per il monitoraggio di patologie come scompenso cardiaco, broncopneumopatia ostruttiva e diabete" spiega il professor Luca Fanucci, tra i soci fondatori dell’azienda.