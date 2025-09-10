La Nuit du Turini, il club “La Gherardesca” porta il Montecarlo a Cascina

Cascina, mercoledì 10 settembre 2025 - Ormai ci siamo: da venerdì a domenica torna la passione per i motori d’epoca con “La Nuit du Turini”, nuovo evento firmato dal Club Automobilistico “La Gherardesca”. Dopo il viaggio lungo la statale 12 andato in scena a maggio, questa volta l’ispirazione arriva direttamente dal Rally di Montecarlo, con un programma che rievoca i momenti più iconici della corsa. Il via è previsto venerdì dal Santuario della Madonna dell’Acqua a Cascina, con la benedizione delle auto e il saluto del sindaco. Da lì scatterà la prima tappa, la rievocazione del percorso di concentrazione del 1973: come allora, il tracciato seguirà fedelmente la statale Aurelia, fino a Savona, dove la serata sarà dedicata al mondo del rally con ospiti illustri. Sabato le vetture percorreranno la Riviera di Ponente per poi affrontare l’entroterra francese e soprattutto il mitico Col de Turini, la prova speciale simbolo di tutte le edizioni del Montecarlo. Domenica il gran finale: le auto scenderanno fino al Principato di Monaco, con passaggio sul circuito cittadino che ogni anno ospita il Gran Premio di Formula 1. A rendere ancora più autentica l’esperienza sarà la scelta dei modelli in gara: solo vetture che hanno preso parte realmente al Rally di Montecarlo, dalle leggendarie Lancia Fulvia e Delta Integrale alle Porsche 914 2.0, fino a Fiat 125 S, Fiat 128 e VW Golf GTI. L’intero evento sarà raccontato passo dopo passo dai video di Fiocco’s Garage e seguito in tempo reale sulla pagina Facebook Hola 50, per permettere anche agli appassionati da casa di rivivere il fascino di una delle corse più celebri al mondo.