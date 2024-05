"La Nazione incontra" Il talk show. Focus su giovani e divertimento

Pisa tra talento e legittimo divertimento. È il tema del quarto talk show della rassegna "La Nazione incontra.... Aperitivo in Borgo", realizzata in collaborazione con ,l’associazione culturale Mediterranea music (allestimento Playon service per Alla Vigna Group) e con il sostegno di Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Camarillo, Padel Hero, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierige, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg. Ospiti dell’appuntamento di mercoledì alle 18.30 in Largo Ciro Menotti sono il musicista, polistrumentista e cantautore Valerio Simonelli e la cantante Marina Ardimento (da poco entrata a far parte del trio canoro al femminile internazionale Le dolce vita) e Giulia Bardelli, studentessa pisana tra le organizzatrici nei mesi scorsi di una delle sessioni italiane del Parlamento europeo dei giovani. Simonelli e Ardimento sono anche protagonisti insieme del progetto musicale Twogether, un intimo dialogo musicale tra i due artisti che si fondono in un’unica armonia per porgere al pubblico i duetti più famosi e le grandi hits italiane e internazionali in versione semiacustica.. Per Marina ora si aprono anche le porte delle tournéé internazionali grazie al progetto Le Dolce Vita, tre splendide voci femminili considerate da tempo le ambasciatrici della musica italiana nel mondo. "Sono orgoglioso di aver proposto Marina all’attenzione del produttore Tony Labriola e sono felicissimo di questa opportunità - spiega Simonelli - perché credo fortemente nel suo grande talento e merita di essere apprezzata da platee sempre più importanti". La presenza dei due musicisti e di Giulia Bardelli servirà a creare un mix che da sempre caratterizza il Dna pisano: per una città piena zeppa di studenti come la nostra impegno e intrattenimento sono due facce della stessa medaglia. Il talk show di mercoledì intende presentarle in modo leggero ma non superficiale per raccontare la Pisa di chi canta e quella di chi si impegna di giorno, si rilassa e si diverte la sera. Mescolando piani diversi ma ugualmente significativi perché la città dei giovani e dei talenti è tutt’altro che uno slogan e La Nazione vuole farli emergere e conoscere tutti. Giulia è una di questi: si è messa in gioco ha portato in città 120 studenti italiani ed europei a parlare di Europa e ispirandoli a essere cittadini informati, aperti, attivi e responsabili, avvicinandoli il più possibile all’educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo lo scambio di idee e il dialogo culturale.

Gab. Mas.