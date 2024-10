La Nazionale Cantanti all’Arena per Shalom

di Michele Bufalino

PISA

La nazionale cantanti torna a Pisa, dove mancava dal 2017, per la partita del cuore 2024. L’evento si svolgerà all’Arena Garibaldi il prossimo 16 novembre alle 20.45, in diretta su Italia 1, sfruttando la pausa per le nazionali che libererà lo stadio. Tra i presenti è stata annunciata la presenza del cantante Enrico Ruggeri, ma anche dell’ex giocatore della nazionale Antonio Di Natale, che scenderà in campo con la maglia di Shalom. A presentare l’evento l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa: "Abbiamo voluto fortemente portare a Pisa questa manifestazione che ha un significato particolare specialmente in un momento così critico a livello internazionale. Ciò che possiamo fare è appunto lanciare messaggi di pace, non tacere e coltivare questo messaggio. E quale momento migliore se non lo sport, tra aggregazione, socialità e partecipazione?".

Gli fa eco il fondatore di Shalom, Don Andrea Pio Cristiani: "Grande soddisfazione essere qui anche perché Shalom nasce proprio a Pisa cinquant’anni fa. Non possiamo rimanere insensibili di fronte all’orrore. Il nostro obiettivo è creare una società di pace". Tre le iniziative benefiche per questo evento. Non solo il messaggio di pace che lancia la partita, ma il ricavato sarà devoluto per la realizzazione di una scuola in Madagascar, ma anche per un monitor per la sala risonanza magnetica che sarà utilizzato nella struttura di futura realizzazione del nuovo Santa Chiara a Cisanello: "Aoup ha sviluppato, in vista della costruzione del nuovo ospedale, un progetto di coinvolgimento tra cittadini e istituzioni mettendo al centro la comunità per la crescita del nuovo Santa Chiara in Cisanello - dichiara la direttrice dell’Aoup Silvia Briani -. Per questo non posso che ringraziare questo approccio così generoso che ci ha coinvolti".

Coinvolto nell’organizzazione della partita anche il Pisa Sporting Club: "Suggerire la piazza di Pisa per un evento così importante è stata un’ottima idea da parte dell’assessore e dell’amministrazione comunale - dichiara il presidente della società nerazzurra Giuseppe Corrado -. Lo sport può dare tanto alla solidarietà tra paesi. Speriamo con questo evento di arrivare a territori stranieri e che ci si renda conto di come esprimiamo la nostra solidarietà non solo a Pisa, ma nel nostro intero Paese". A rappresentare la nazionale cantanti era presente Aka 7even, oltre a Ubaldo Pantani. "Quando si tratta di solidarietà sono il primo che vuole essere presente, specialmente se riguarda una manifestazione di pace - dichiara Aka 7even - La nostra è una famiglia ed è fondamentale per noi partecipare a una manifestazione del genere". Così invece Pantani: "Pisa è la mia città e la nazionale cantanti mi sta dando l’opportunità di partecipare a questi eventi che ci arricchiscono tutti dal punto di vista umano. Con i soldi raccolti riusciremo anche a fare qualcosa di tangibile". I biglietti per partecipare alla partita di beneficenza sono già disponibili nei punti vendita Ticketone, alla Sede Centrale del Movimento Shalom e nei negozi Coop.