La morte di Kruno. Il Comune: "Degna sepoltura"

"Ho appreso con dolore – dichiara l’assessore al sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno – la terribile notizia della morte di Velic Krunoslav, conosciuto da tutti come Kruno, un uomo senza fissa dimora che viveva nella nostra città negli spazi pubblici prossimi ai Bagni di Nerone. Una presenza ormai familiare per il personale dell’Unità di Strada e degli Amici della Strada, ai quali va il mio ringraziamento, che lo seguivano grande professionalità e umanità sebbene avesse manifestato la volontà di vivere la sua vita senza ricevere aiuti". "Questa triste notizia – continua Bonanno – ci addolora ancor di più perché in questi mesi è stato portato avanti un importante lavoro dall’amministrazione comunale insieme agli operatori dell’unità di strada e alla Società della salute. Assicureremo a Kruno esequie e degna sepoltura di cui si farà carico la nostra amministrazione comunale a nome della quale esprimo le più sincere condoglianze ai suoi familiari e a tutte le persone che lo hanno conosciuto".