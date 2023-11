La morte di Anna Romei: "È stata esempio prezioso"

Protagonista della politica pisana fino allo scorso decennioè scomparsa all’età di 67 anni l’ex assessore provinciale – e prima ancora assessore del Comune di Cascina Anna Romei. Figlia di un sindacalista, socialista della corrente di Giacomino Granchi, era poi confluita con altri del PSI nei Ds, poi Pd, assumendo nell’amministrazione provinciale (Pd-Margherita) del presidente Andrea Pieroni la responsabilità di un assessorato importante e impegnativo: lavoro, formazione, welfare, associazionismo, terzo settore, pari opportunità. Tenne quell’assessorato dall’8 giugno 2009 al 14 ottobre 2014. E proprio nel 2014 si ricorda la sua accorata lettera aperta all’allora premier Matteo Renzi, che faceva approvare il ddl Delrio con cui si abolivano le province. "Caro Matteo, stai sereno– scriveva la Romei – , perché vedrai che quel che è fatto è reso. Mi riferisco al modo sprezzante, ingeneroso e privo di rispetto col quale tratti delle Province e dei suoi amministratori. Io sono un’assessora della Provincia di Pisa e dico basta". Volitiva e instancabile, il suo lavoro è stato prezioso come le o hanno sempre riconosciuto tutti, avversari politici compresii. "Donna dotata di un’intelligenza superiore - è il ricordo della senatrice Pd Ylenia Zambito – da grandi generosità e altruismo, sempre molto appassionata in tutto quello che faceva, con determinazione e tenacia, ma senza perdere quella gentilezza accompagnata da quei modi un po’ dissacranti che ne tracciavano il profilo di una persona piacevole e disposta all’ascolto e al dialogo".

"Un esempio prezioso di come le donne possono davvero fare la differenza nelle istituzioni – è il ricordo dell’assessore regionale Alessandra Nardini – . Era femminista nel pensiero e nelle azioni e la ferma volontà di garantire reali pari opportunità è stata un faro del suo agire da amministratrice, prima come assessora a Cascina, poi come assessora provinciale con deleghe, tra le altre, alle politiche del lavoro e alle pari opportunità tra il 2004 e il 2014. L’ho conosciuta proprio in quel ruolo, quando io ero una giovanissima Consigliera comunale con delega alle pari opportunità a Capannoli, e lei venne ad una nostra iniziativa sul bilancio di genere che avevamo potuto realizzare grazie ai fondi della legge regionale 162009. Da oggi, ancor più, ogni volta che penserò alla nostra legge sulla Cittadinanza di genere, il pensiero correrà a lei". "Colpito e intimamente commosso", il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni. "Con lei – scrive – ho condiviso i 10 anni più intensi e coinvolgenti del mio impegno politico-istituzionale. Quelli trascorsi dal 2004 al 2014 alla guida della Provincia di Pisa – dice Pieroni –.è stata ottima assessora, appassionata, intelligente, pragmatica, sensibile. Confrontarsi con lei era sempre utile, proficuo e stimolante. Era schietta e diretta, non le mandava a dire. Sapeva stare in squadra, condividendo alla fine scelte che magari non erano quelle da lei auspicate". Ma tanti sono coloro che la ricordano, non solo dal mondo politico. Così come la politica non era il suo solo interesse. Figlia di un sindacalista che aveva la passione per la poesia, Anna Romei aveva ereditato la vena letteraria del padre e si era cimentata in alcune pubblicazioni che furono molto apprezzate. “Quello che il tempo lascia” il romanzo d’esordio e poi “Il giardino degli oleandri”, “L’ordine apparente” “Il faro dell’isola dimenticata”. ETS e Felici erano stati i suoi editori. La salma si trova alla Pubblica Assistenza e oggi alle 15 ci sarà la benedizione. Al marito Biagio Pizzimenti, al figlio Eugenio Pizzimenti, docente a Scienze Politiche, all’adorata nipotina Nina, alla nuora Paola, le condoglianze de La Nazione.