La Misericordia in festa per il nuovo Ddoblò attrezzato al servizio di tutta la città

Consegnata ieri la nuova Fiat Doblò, attrezzata con pedana idraulica ed elettrica, alla Misericordia di Cascina. Il mezzo rimarrà attivo per 4 anni, al servizio del comune cascinese e delle zone limitrofe. L’evento si è tenuto al nuovo ambulatorio polifunzionale per le famiglie della Misericordia. "Se solo un anno fa abbiamo inaugurato questo centro, che ricopre una funzione non solo sanitaria ma anche sociale ed educativa, un anno dopo siamo qua per festeggiare la consegna di questo nuovo mezzo. Nell’ultimo anno abbiamo fatto ben 1900 trasporti sociali, rientrando così a pieno a titolo nei servizi che il comune offre alle famiglie", ha spiegato il governatore Emilio Paganelli. "Per i numeri significativi e l’entità del servizio devo ringraziare i volontari, che si stanno impegnando nella 44esima settimana della Misericordia, una festa che riesce a portare sempre centinaia di persone in corso a Cascina". Ha poi preso la parola il sindaco Michelangelo Betti: "Siamo onorati di partecipare e di aver concesso il nostro patrocinio a questa iniziativa. Con l’inaugurazione di questo nuovo mezzo, vogliamo che questo spazio diventi sempre più centrale per l’intero comune. Anche oggi, ritroviamo tre parole fondamentali: volontariato, solidarietà, comunità, estremamente intrecciate tra loro. La Misericordia ha un’azione fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni, fino alle festa in Piazza della Chiesa, un momento di intrattenimento che mantiene i valori dell’associazione". Ha concluso l’assessora al sociale Giulia Guainai: "Con questo mezzo andiamo ad impreziosire il parco della Misericordia, insieme ai servizi del Comune di Cascina. Auguro un buon lavoro a tutti i volontari". Si è poi proseguito con la benedizione del Doblò, il taglio del nastro e la consegna degli attestati a tutti gli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa. Un momento della cerimonia è stato dedicato a Don Bryan, che dopo anni di servizio presso la parrocchia di Cascina, da questo fine settimana è il nuovo parroco della parrocchia di San Piero a Grado. "Vogliamo ringraziare e salutare Don Bryan per tutto il lavoro svolto", ha detto Betti. "È riuscito a far avvicinare i giovani alla chiesa, a lui va il nostro più grande in bocca al lupo".

Giulia De Ieso