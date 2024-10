"La mia salute, il mio diritto", l'evento al Circolo di Putignano per la salute mentale

Cascina, 2 ottobre 2024 - Il Circolo Arci di Putignano organizza e promuove, in collaborazione con l’Associazione APS Di Mente in Mente, l’iniziativa del 10 ottobre alle 18.00, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, nell’ambito del Progetto Comunità Solidali 3.0 approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana.

“La mia salute, il mio diritto” sarà il tema della giornata, una iniziativa di sensibilizzazione per superare gli stereotipi ed i pregiudizi legati alle malattie mentali. L’iniziativa prevede la proiezione di un docu-film sulla salute mentale e a seguire un dibattito in cui interverranno la Dott.ssa Sabrina Costantini, la scrittrice Lucia Anita Iuliano e la presidente dell’associazione “Di Mente in Mente” Alessandra Gargiulo. Il Circolo collabora da qualche anno con l’associazione con la quale promuove ed organizza le sue attività.

L’associazione "Di Mente in Mente" nasce a Cascina nel 2019 grazie alla volontà di un gruppo di frequentatori del Centro di Salute Mentale di San Frediano a Settimo. È composta da pazienti, familiari, amici, volontari e operatori sanitari. L'associazione, senza fini di lucro, intende sostenere le persone che vivono in condizioni di disagio psichico attraverso la promozione di progetti riabilitativi e lo svolgimento di attività associative differenziate, quali incontri, cene sociali, gite, attività culturali e artistiche, momenti di confronto e condivisione di idee, esperienze e conoscenze, al fine di migliorare l’assistenza psichiatrica. L’associazione propone inoltre la formazione di gruppi di psico-educazione gestiti da psicologi e psichiatri e lo svolgimento di colloqui individuali con specialisti.

Gli obiettivi sono promuovere la cultura della solidarietà e i diritti di cittadinanza, contenere i fenomeni di esclusione sociale a cui sono soggetti i pazienti affetti da disturbi psichiatrici, migliorare l’assistenza psichiatrica a favore dei pazienti e sostenere familiari, amici e le ulteriori figure coinvolte.

Per informazioni sull'associazione il sito è www.dimenteinmente.it; info associazione 3407838493. Per informazioni e prenotazioni dell'evento 340/5662913.