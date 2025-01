La memoria storica. La grande corsa torna dopo 45 anni esatti

La magnifica Piazza dei Miracoli tornerà ad abbracciare il Giro d’Italia martedì 20 maggio, con l’arrivo della tappa a cronometro che prenderà il via da Lucca. Il Giro torna dopo 45 anni esatti giacché – curiosità – anche quella tappa si disputò proprio il 20 maggio del 1980. Anche in quella occasione si trattò di una cronometro individuale, ma con partenza da Pontedera.

Il giorno prima c’era stato invece l’arrivo della Parma-Marina di Pisa con il successo del toscano Dante Morandi in volata su Martinelli. La cronometro dalla città della Piaggio a Pisa, fu invece firmata dal danese Jorgen Marcussen con 14 secondi sul francese Bernard Hinault che avrebbe vinto alla fine quel Giro, mentre terzo giunse Knudsen a 48 secondi. Nei 45 anni trascorsi da quel giorno ci sono stati solo passaggi di tappa. L’ultimo nel 2015 con la tappa Montecatini Terme-Castiglion della Pescaia vinta dal velocista tedesco Andrè Greipel, poi alcuni anni senza la corsa rosa che tornò a sfiorare la città (il passaggio avvenne dalla zona di San Giuliano per proseguire poi verso Cascina e la Valdera) lo scorso anno in occasione della frazione da Viareggio-Torre del Lago a Rapolano Terme.

Il comune di Pisa presentò nel 2023 la sua candidatura alla RCS ente organizzatore, per un arrivo di tappa che giungerà a due anni di distanza. Aggiungiamo che il Giro d’Italia sarà in Toscana già il 18 maggio con l’arrivo della Gubbio-Siena, al lunedì ci sarà la giornata di riposo, quindi la Lucca-Pisa per proseguire il giorno 21 maggio con la Viareggio-Castelnovo Monti, località in Provincia di Reggio Emilia.

