La medicina subacquea. Vent’anni dello speciale master: "Un vero punto di riferimento"

Investire nella formazione di medici e infermieri specializzati nella medicina subacquea e iperbarica permette di dare strumenti per salvare vite umane e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, grazie a personale specializzato. Il master di secondo livello in Medicina Subacquea e Iperbarica "Piergiorgio Data", promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa ha celebrato ieri il ventennale, con l’inaugurazione della decima edizione del corso. La giornata, dal titolo evocativo ‘Oltre il limite’, ha rappresentato un momento ricco di incontri e approfondimenti, sottolineando due decenni di impegno per formare medici capaci di affrontare le sfide poste dall’ambiente iperbarico e dalla dimensione subacquea.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Sabina Nuti, rettrice della scuola superiore Sant’Anna: "Il master può essere davvero un punto di riferimento in termini di qualità formativa - ha affermato- sono molto felice che venga mantenuto nel tempo anche il ricordo di una persona che è stata così significativa nel nostro contesto, con la consegna del premio “Antonio L’Abbate“, al miglior project work della scorsa edizione, che verrà consegnato in questa occasione per la prima volta". Presente anche l’assessora Giovanna Bonanno, che ha ricordato come sia un onore per la città ospitare un momento così importante di formazione, che si spinge avanti con lungimiranza nel migliorare il futuro. "Oltre il limite non è soltanto il titolo dell’evento – commenta il direttore del master, professore Vincenzo Lionetti – ma un simbolo dello spirito che ha animato il corso sin dalla sua fondazione: la spinta a superare le barriere della conoscenza e a esplorare nuove frontiere per migliorare la salute e la sicurezza degli operatori iperbarici e subacquei". Tra i relatori che si sono confrontati durante il convegno, Fabio A. Recchia, direttore Cnr-Ifc, presidente dell’area della ricerca del Cnr di Pisa, Claudio Passino, prorettore alta formazione della scuola superiore S.Anna, e Alessandro Pingitore, dirigente di ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica Cnr di Pisa.

Alessandra Alderigi