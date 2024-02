La Marina di Pisa di D’Annunzio, reading e musica

"La Marina di Pisa di D’Annunzio: le liriche, l’incanto, gli amori” è il titolo dello spettacolo in programma sabato, ore 17, alla Gipsoteca di Arte Antica (piazza San Paolo all’Orto). L’evento, promosso da Associazione Dannunziana di Pisa, offrirà la lettura di poesie e memorie di Gabriele D’Annunzio, in cui il poeta descrisse l’incanto e le emozioni che questo lembo del litorale pisano gli suscitò durante alcune estati che vi trascorse tra il 1899 e il 1906. Saranno letti anche alcuni passi del libro “Il notturno” in cui D’annunzio descrive la Piazza dei Miracoli e i suoi monumenti. Sarà questa anche l’occasione per ascoltare le lettere che il poeta scrisse a Eleonora Duse e Alessandra Di Rudinì, che in periodi diversi soggiornarono con lui a Marina di Pisa, e quelle che le sue due amanti inviarono al poeta. Ideatore e regista il professor Marco Rossi che per l’Associazione Dannunziana aveva già tenuto un apprezzato reading delle pagine più belle del libro “il piacere” dello stesso D’annunzio. Con Rossi si alterneranno nelle letture Eleonora Vittorini Orgeas e Arianna Priami, mentre Manuela Arrighi sarà la voce narrante. Brani al violino saranno eseguiti da Linda Leccese. "Sarà un percorso nella multiforme personalità espressiva di D’Annunzio – sottolinea Rossi nel presentare il reading - Dalla dimensione elegiaca di Marina di Pisa al sentimentalismo e alla sensualità di cui sono intrise le lettere che il vate scrisse a Eleonora Duse e ad Alessandra di Rudini". L’ingresso all’evento è libero, sino ad esaurimento dei posti. Per prenotazioni telefonare allo 050 – 563844 dalle ore 12 alle ore 16 dei giorni lavorativi.