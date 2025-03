La "Magnifica presenza" di Ozpetek raddoppia

Dopo il trionfo di Mine Vaganti nella passata stagione, Ferzan Ozpetek ritorna al Teatro Verdi con il nuovo adattamento scenico di Magnifica presenza, uno dei suoi successi cinematografici. Sesto titolo della Stagione di Prosa che la Fondazione Teatro di Pisa organizza in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Magnifica presenza sarà sul palcoscenico del massimo teatro pisano stasera alle 21 e domani, domenica 2 marzo alle 17. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi.

Per il ciclo Conversazioni in Teatro organizzate dal Verdi in collaborazione con l’Università di Pisa, la prima di Magnifica presenza sarà preceduta, sabato 1 alle 17.30 da un incontro con il pubblico condotto da Maurizio Ambrosini, docente di Storia e critica del cinema. L’appuntamento è nel Ridotto e l’ingresso è libero.

In questo fine settimana, dunque, sul palcoscenico del Verdi rivivrà con un apprezzatissimo adattamento scenico uno dei film cult di Ozpetek con una compagnia di attori esplosivi: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella.

Pietro è un giovane pasticciere gay siciliano, che si trasferisce a Roma, ospite della cugina Maria, coltivando il sogno di diventare attore. Trova casa nel quartiere di Monteverde. Una sera invita a cena un uomo che nelle sue fantasie considera il suo compagno. Questi gli confesserà di voler mettere fine alla lunga serie di mail e messaggi di Pietro. Il giovane scopre che la propria abitazione è infestata da fantasmi, con i quali Pietro finisce con l’instaurare un saldo rapporto di amicizia.