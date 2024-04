La letteratura a Palazzo Blu

Torna a Palazzo Blu la rassegna di approfondimento e lettura dei grandi romanzi della letteratura italiana del Novecento. La rassegna, a cura del professore Alberto Casadei e della professoressa Maria Cristina Cabani, propone quattro incontri, a partire da domenica 7 aprile, su quattro autori molto diversi tra loro – Mario Tobino, Amelia Rosselli, Elsa Morante e Giuseppe Pontiggia – le loro opere, con l’obiettivo di ripercorrere l’evoluzione artistico-letteraria nell’Italia del Secondo Dopoguerra. Il primo appuntamento del ciclo 2024 è con un testo potente e privo di compromessi retorici come Le libere donne di Magliano di Mario Tobino, uscito nel 1953, che permetterà di delineare uno sfondo sociale e culturale che ci sembra ormai davvero lontano, eppure distante pochi decenni. A inquadrare il romanzo sarà Marina Ricucci, professoressa associata di Letteratura Italiana all’Università di Pisa (domenica 7 aprile).

Il grande tema delle malattie psichiche è affrontato con coraggio da molte opere letterarie, sia per la loro definizione sia per il modo di trattarle, e connette il primo al secondo incontro, dedicato invece a uno dei libri di poesia più sperimentali e avanguardistici della seconda metà del Novecento, Variazioni belliche (1964) di Amelia Rosselli. A parlarne sarà Francesco Brancati, assegnista di ricerca all’Università di Pisa, dove si occupa di letteratura del Cinquecento e della seconda metà del ‘900 (domenica 21 aprile). Il terzo appuntamento è con Elsa Morante e il suo Aracoeli (1982), che si presta a molte chiavi interpretative. Ad introdurci al testo sarà Valentina Sturli, ricercatrice senior di letteratute comparate all’Università di Chieti – Pescara (domenica 5 maggio).

Infine, un mosaico di voci e di vicissitudini novecentesche, minori e minime ma non per questo meno significative, emergerà dalle Vite di uomini non illustri, raccolta di piccoli e intensissimi racconti-aforismi pubblicata da Giuseppe Pontiggia nel 1993. Sarà proprio il professor Alberto Casadei, ordinario di letteratura italiana all’Università di Pisa, a condurre l’incontro su Pontiggia, l’ultimo della rassegna per l’edizione 2024 (domenica 19 maggio). quattro incontri si tengono nell’auditorium di Palazzo Blu a partire dalle ore 11.00. Per partecipare occorre prenotarsi gratuitamente su eventbrite.it

Info su palazzoblu.it