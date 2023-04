La Lega presenta il suo simbolo Ecco i candidati del Carroccio

Presentato ieri nella sede della Lega in via Cattaneo il simbolo con cui il partito del Carroccio correrà alle amministrative di Pisa. "Ci siamo presi un momento per ripercorrere quanto abbiamo fatto in questi cinque anni – commenta la consigliera regionale, Elena Meini -. Da sabato invece, presenteremo la lista completa e sarà il momento di chiudere con il passato, per cominciare a raccontare le proposte per il futuro". Assessori uscenti e consiglieri comunali che hanno raccontato i momenti salienti dell’amministrazione Conti. "Abbiamo sempre cercato di portare avanti politiche di inclusione per i disabili" ha detto Marcello lazzeri ricordando il suo lavoro. "Lo sgombero del campo rom di Ospedaletto e il lavoro fatto per implementare le forze della Polizia Municipale con l’istituzione del nucleo cinofilo e del Nosu" ha ricordato Giovanna Bonanno, candidata e assessore uscente, ma anche il campo di Beach Soccer, come ha raccontato Giovanni Pasqualino e il periodo Covid ricordato dal presidente del consiglio comunale e candidato Alessandro Gennai. Tra i candidati il capolista parlamentare Edoardo Ziello e la figlia di Gianna Gambaccini, Solito Camilla Letizia, "Io e Gianna abbiamo cominciato nel 2018 dalle periferie e non abbiamo mai smesso" come l’ha voluta ricordare Veronica Poli durante la presentazione. Di seguito la lista dei candidati: Ziello Edoardo, Bargagna Alessandro, Barsotti Laura, Battaglini Enrico, Bellomini Maria Grazia, Bonanno Giovanna, Cammellini Annalisa, Capasso Marco, Capitanio Ernesto, Cedolini Maria Chiara, Cianelli Valentina, Cinini Davide, Cognetti Paolo, Ficini Luigi, Gambini Gianluca, Gennai Alessandro, Gherardi Barbara, Giorgi Nicola, Lazzeri Marcello, Lotti Marzia, Luperini Serena, Mannocci Gino, Merone Daniele, Orlandi Tiziana, Pasqualino Giovanni, Piperis Angela, Poli Veronica, Romano Giulia, Samperisi Antonio, Solito Camilla Letizia, Sonnoli Fabio, Uva Domenico.

Enrico Mattia Del Punta