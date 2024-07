La guida degli eventi nel weekend. Tra musica, cinema e spettacolo

Continua anche per questo fine settimana ‘Marenia - Non solo mare’, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Pisa per animare il nostro litorale. Stasera a Tirrenia, in piazza Belvedere, una serata di musica e intrattenimento a partire dalle 21.30 con Sergio FrisciaDj Set Live Animation, un’iniziativa a cura di Confcommercio. Sempre a Tirrenia, al Bagno degli Americani, una giornata dedicata a natura e ambiente, che prenderà il via sotto l’Hangar alle 14.30 con il film ‘I Primitivi’ che chiude il weekend della rassegna cinematografica ‘Siesta Cartoon’ realizzata in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. Alle 17 si andrà alla scoperta delle tartarughe marine, una specie protetta che depone le sue preziose uova anche sulle coste toscane. Infine, a partire dalle 19, torna a Tirrenia la Notte Blu, una notte di divertimento, musica e spettacoli.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Parco Migliarino San Rossore Massaciucoli e la collaborazione di Wwf Alta Toscana e TartaAmare. La partecipazione è gratuita e non richiede la prenotazione al pubblico. Alle 19 spazio alla pratica dello Yoga e a seguire un bagno sonoro con gong, campane tibetane ed altri strumenti acustici. Oggi anche voce, piano e chitarra per Colpi di Grazia 2024. Al Giardino La Nunziatina di Pisa arriva Lucrezia Eleonora dell’Aquila, in duo con Federico Dell’Orfanello alle 21. Alle 21.30 quinto e ultimo appuntamento della prima parte della rassegna ‘Cinema sul mare’ con la proiezione di ‘Barbie’. A Marina di Pisa, invece, appuntamento per i più piccoli alle 21.30 con il Teatrino del Sole, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa Toscana.

Attesa la compagnia teatrale ‘I Guardiani dell’oca’, che metterà in scena ‘Cappuccetto rosso’. Non manca l’intrattenimento a Calambrone, dove sul palco di Eliopoli Summer, è atteso Ronn Moss per la seconda puntata del talk show ‘Venerdì da star’, in programma alle 22. Nel corso della puntata il celebre interprete di Ridge Forrester di ‘Beautiful’ riceverà il Premio alla carriera 2024 consegnato dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini. Domani, sempre a Calambrone, grande attesa per il concerto di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale che porteranno sul palco i più grandi successi dei ‘Matia Bazar’.

Domenica sera alle 21.30, un nuovo appuntamento del ciclo ‘Dialoghi d’autore’, la rassegna di incontri culturali nel parco di Ciclilandia, alla libreria Civico 14.

Stefania Tavella