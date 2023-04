La grande bellezza e i mercatini Fiume di gente dal monte al mare

AREA PISANA

Il week end pasquale mai come quest’anno ricco di appuntamenti, tra la città trasformata in un giardino fiorito con Verde Pisa, il litorale e il lungomonte no ha tradito le aspettative. E se la grande bellezza di Piazza dei Miracoli ha richiamato anche ieri migliaia di turisti, soprattutto stranieri, sono state presenze da alta stagione anche sul Litorale, in spiaggia, nei ristoranti sul mare e sul lungomare di Marina pieno di bancarelle per il mercatino con oltre 100 banchi. . Mercatino di Pasquetta anche a Calci con l’artigianato e attività produttive locali davanti alla Certosa a far da sfondo al picnic di tante famiglie. E a Vicopisano è stato un viavai continuo di visitatori al complesso monumentale della Rocca del Brunelleschi perto, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini con l’incantevole tour sulla Torre del Soccorso e il suo Camminamento, e sulla la Torre dell’Orologio.