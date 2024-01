La giornata mondiale della pizza: "Quella pisana è tornata di moda"

Benché la pizza venga celebrata per la sua bontà ogni giorno, la data giusta per farlo tecnicamente è oggi. Il 17 gennaio 2017 è infatti stata istituita ufficialmente la Giornata Mondiale della Pizza. Una data che non è affatto casuale, ma affonda le sue radici nella storia e nella religione. Fin dal ‘700, infatti, la tradizione partenopea prevede, il 17 gennaio, l’accensione di un fuoco propiziatorio proprio per la notte di Sant’Antonio Abate, patrono del fuoco e delle professioni a esso legate. Da questa tradizione è nata poi la ricetta di pomodoro, mozzarella e basilico ormai famosa in tutto il mondo.

A Pisa, però, la pizza è strutturata in modo differente. Pomodoro, acciughe, capperi e una spolverata di parmigiano una volta tirata fuori dal forno sono gli ingredienti per una vera pizza pisana. Tra i templi della pizza pisana tradizionale spicca sicuramente la Pizzeria Il Montino, celeberrimo locale nel centro storico di Pisa a due passi da Borgo Stretto.

"La storia della pizza pisana – spiega uno dei titolari della pizzeria Il Montino – nasce da una mancanza: tanto tempo fa qui non c’era la mozzarella. Le famiglie, quindi, mangiavano questo piatto soltanto col pomodoro. Poi hanno aggiunto alcuni sapori molto prelibati come capperi e acciughe e in seguito anche il parmigiano. Nel tempo questa ricetta è andata un po’ scemando a causa del cambiamento di gusti delle persone, il grande avvento dei vegetariani che non apprezzavano la presenza delle acciughe e altri fattori. Rispetto a un tempo noi avevamo solo un tipo di pizza al taglio, la pisana, adesso c’è la margherita che la fa da padrone". Ma l’indice di gradimento della pizza pisana, sta trovando una nuova spinta, grazie anche ai social.

"Adesso siamo in un periodo storico in cui la pizza pisana riacquista una certa fama – continua – ci sono molti influencer che vogliono assaggiare questo piatto, lo mettono sui social e diffondono l’esistenza di questa pizza, facendone accrescere la curiosità e la richiesta. Da un po’ di tempo sono veramente tanti turisti che vengono a provare la pizza pisana e la apprezzano moltissimo. E a noi fa molto piacere visto visto che cerchiamo di fare il possibile per mantenere viva questa nostra tradizione culinaria".

Mario Ferrari