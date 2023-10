La Giornata del Contemporaneo a Peccioli (Pisa): Passeggiata d'arte

PECCIOLI (Pisa)

Domani dalle 15.30 alle 17.30, in occasione della 19esima Giornata Del Contemporaneo, a Peccioli si terrà una Passeggiata d’arte contemporanea: una passeggiata di gruppo condotta da una guida ambientale escursionista tra le opere di Arte Contemporanea di Peccioli. La Fondazione Peccioliper partecipa per il sedicesimo anno consecutivo alla Giornata del Contemporaneo, l’evento annuale promosso dall’Associazione dei Musei d’Arte contemporanea (AMACI), dedicato all’arte e al suo pubblico, che coinvolgerà un migliaio di realtà in Italia confermandosi così come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal pubblico del contemporaneo, e che nell’arco di ventiquattro ore permetterà di conoscere meglio musei, fondazioni e gallerie, prendere parte a dibattiti, visite guidate e laboratori, entrando attivamente in contatto con l’arte del presente. La passeggiata di gruppo tra le opere di Arte Contemporanea partirà dalla Biblioteca Comunale dove incontreremo Il silenzio delle piante di Adrian Paci e Presenze di Naturaliter, percorrendo poi la Strada Vicinale delle Serre scorgeremo We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, appena inaugurata. Il culmine della passeggiata sarà alPalazzo Senza Tempo, dove saranno protagoniste le opere Photo-souvenirs A 45°, 5 colori + nero e bianco di Daniel Buren, Dai su fammi un sorriso e Ma che voglia di prenderti per mano di Vittorio Corsini e Senza Titolo di Jeppe Hein. Il percorso mette in relazione i paesaggi caratteristici, la tradizione architettonica rurale e l’arte contemporanea.

Ingresso libero. (prenotazione allo 0587 672158). Ritrovo alla Biblioteca Comunale di Peccioli alle 15.30.