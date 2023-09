La Festa degli Scalzi entra nel vivo. Via al "Pisa Street Photo Festival"

Un ricco programma contraddistingue anche la quinta edizione della Festa degli Scalzi promossa dal Comitato Le Piagge con il Patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Fondazione Pisa, Teatro Verdi di Pisa, Alter Ego Pisa, San Rossore Sport Village e Centro Studi Arnopolis. Fino al 1 ottobre, in occasione delle festività di San Michele, si alterneranno una serie di appuntamenti destinati non solo al pubblico pisano. Ancora una volta, fulcro di queste iniziative, sarà il Centro espositivo SMS che ha ritrovato, anche attraverso momenti aggregativi ludici e culturali, la sua funzione di punto di incontro delle esperienze delle realtà culturali e sociali del territorio. Il via ieri con la delegazione pisana dell’Accademia del Peperoncino, rivista ErTramme e Crocchio Goliardi Spensierati che ha organizzato il Premio di poesia Vernacolo piccante e in serata la Festa del Donatore a cura Donatori di Sangue “E.Cuciniello”. Cena con piatti tipici toscani. Accompagnamento musicale con il gruppo Faber Forever. Oggi dalle 99, “Pisa Street Photo International Festival 2023” a cura di Photo Experience Pisa. Competizione Fotografica alla scoperta delle strade e degli angoli più affascinanti di Pisa. Alle 18.30, nella Chiesa di San Michele degli Scalzi, primo appuntamento con “Il sacro nel profano: brani sacri nel melodramma europeo”. Come ha sottolineato l’organizzatore, Stefano Mecenate, "…scoprire la dimensione del sacro all’interno del melodramma europeo ci porta a comprendere meglio il valore anche educativo e sociale di questo genere musicale che trova, a livello popolare, una immediata e forte partecipazione". Questo primo concerto vedrà la presenza di Adriana Crispo, soprano; Alessandro Ceccarini, basso; Alessandro Fantoni, tenore. Al pianoforte, il maestro Francesco Saviozzi. Martedì 26 settembre, al San Rossore sport Village, IV edizione del Premio Nazionale al Giornalismo Sportivo San Michele – Città di Pisa. Grazie all’impegno dell’assessore allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, l’evento è inserito nella Settimana Europea dello Sport (EWoS). Quest’anno il premio è dedicato al Volley e vedrà la presenza degli atleti e delle società sportive di Pisa e provincia. Mercoledì 27 settembre, alle ore 18, Tavola rotonda: “Sconfiggere il male facendo il bene - Impegno personale e istituzionale per difendere i valori umani e sociali” con la presenza del questore di Pisa, dottor Sebastiano Salvo, di don Tiziano Minnucci, cappellano della polizia, dell’assessore Gabriella Porcaro, del presidente della Port authority di Pisa Salvatore Pisano, modera il giornalista Stefano Mecenate.