La famiglia Acquaviva apre il ristorante del "Calypso"

Da Pisa al litorale, la famiglia Acquaviva sta per aprire un nuovo locale, allestito all’interno del bagno Calypso, uno dei più frequentati di Tirrenia, gestito dal mattatore Yuri Bianchi, sempre foriero di iniziative e grande collezionista di maglie e memorabilia dedicate a Pisa e al Pisa Sporting Club. Il 25 marzo infatti, proprio nel giorno del capodanno pisano, aprirà "L’Ancòra", un nuovo ristorante che ha deciso di scommettere sul litorale e che ha deciso di fare le cose in grande con un menù di pesce, ma lasciando spazio anche a un’offerta più variegata e dedicata. La gestione del ristorante-bar, che sarà anche pizzeria, è ad opera di Rosario Acquaviva che, nella città pisana, è proprietario dell’Angolo del caffè di via Roma, uno dei punti di ritrovo più caratteristici del centro, assiduo ritrovo anche di turisti oltre ai pisani doc che lo frequentano. Acquaviva fa parte della comunità dei lucani a Pisa, trapiantato in Toscana assieme alla moglie Raffaella e ai suoi tre figli (nella foto con il figlio Francesco, a sinistra) si è da tempo innamorato della città. "Siamo molto soddisfatti di aprire questo nuovo locale - afferma Rosario Acquaviva -. Ho sempre lavorato nella ristorazione e ho grandi progetti per lavorare a Tirrenia. Abbiamo intenzione di tenere aperto il ristorante anche nei mesi invernali, anche se di fatto si tratta di un locale stagionale. Vogliamo permettere agli amanti del buon cibo e del mare di poter gustare i nostri piatti anche al di fuori della stagione balneare". L’Ancòra è alla caccia di un pizzaiolo e di un cameriere per chiudere l’organico di lavoro. Le candidature sono aperte.

Michele Bufalino