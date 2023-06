La discoteca in palestra in sicurezza: ballo per la vita. Raccolta fondi per la media Fermi

Discoteca a scuola in sicurezza.

Danze di fine anno per raccolta fondi alle medie di Pontasserchio. E’ tornato, dopo anni di stop per il Covid, il “Ballo della vita” alle scuole medie di Pontasserchio. Sabato 27 maggio tanti ragazzi di tutte le classi delle scuole medie si sono ritrovati nella palestra della scuola dalle 21 alle 23:30 per festeggiare la fine dell’anno scolastico a suon di musica.

L’iniziativa è stata portata avanti da un gruppo di genitori che sono anche nel Consiglio di Istituto e nel Comitato dei genitori, col sostegno fondamentale della Polisportiva Sangiulianese che ha preso in gestione la palestra, concessa dall’Amministrazione Comunale.

La palestra è stata trasformata magicamente in una discoteca con luci soffuse, servizio bar, servizio guardaroba e vigilanza, organizzati dai genitori. Garantiti tutti i servizi di sicurezza nella totale legalità, dall’assicurazione, alla Siae, "alla presenza essenziale e professionale della Croce Rossa Italiana Comitato di Pontasserchio", raccontano le famiglie che hanno organizzato tutto nel dettaglio.

"Dal territorio sono arrivati gli aiuti preziosissimi del supermercato Conad di Pappiana, con la fornitura completa di bevande e patatine, e del negozio Il Fiocco per appendiabiti e grucce utili al guardaroba".

"Un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori va alla presidente della Polisportiva Alessandra Rossi che ha anche pulito la palestra a fine serata insieme ai genitori ed alla vice preside Cinzia Ciardiello per il sostegno da tanti anni a questa iniziativa".

Finalmente è tornata questa iniziativa molto sentita ormai da tempo sul territorio. "Una bella festa per un obiettivo comune: divertirsi e raccogliere fondi da utilizzare per strumenti e materiali didattici per la scuola media "Fermi".

"E’ stato bello vedere i sorrisi dei ragazzi di nuovo insieme! – hanno commentato i genitori – Al prossimo anno!".