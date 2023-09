La discoteca educativa. Ballare senza lo... sballo

Questo weekend segna il ritorno di Wonderland, la discoteca educativa che ha conquistato il cuore dei giovani di Uliveto Terme, ma non solo. Dalle 14.30 alle 19 di domenica 8 ottobre, la sua atmosfera coinvolgente tornerà a vivere, accogliendo tutti i ragazzi per un’esperienza di divertimento e socializzazione unica nel suo genere. Situata in via Provinciale Vicarese 128, nelle vicinanze della piscina di Uliveto Terme, Wonderland, è un progetto nato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Vicopisano. L’obiettivo principale è offrire ai giovani un luogo di svago e relazioni privo di droghe e alcool. La mission della discoteca è chiara fin dall’inizio: promuovere uno stile di vita responsabile tra i giovani, offrendo loro, al contempo, un’esperienza di divertimento davvero unica nel suo genere. Yassine El Ghlid, coordinatore del gruppo di persone, operatori ed educatori di Wonderland, sottolinea l’assoluta priorità della sicurezza degli ospiti: "La sicurezza dei nostri ospiti è la priorità assoluta dice Yassine El Ghlid - e per questo adottiamo tutte le misure necessarie per garantire un ambiente protetto e tutelato. Il personale di sicurezza è formato per rispondere a qualsiasi esigenza ed emergenza e il controllo degli accessi assicura che solo persone autorizzate possano entrare. Wonderland sta per riaprire le sue porte o e non vediamo l’ora di condividere nuovi momenti di gioia e divertimento con la comunità di Vicopisano e oltre". Il sindaco Matteo Ferrucci ricorda il grande successo della scorsa stagione, con giovani provenienti da tutta la Toscana. "Molti sono i comuni che hanno replicato questo progetto, ne siamo contenti - dichiara il sindaco Ferrucci -. Inoltre la società Acqua e Terme di Uliveto ha offerto la sua acqua gratuitamente. Oltre al divertimento, sono stati spesso proposti, attraverso il linguaggio giovanile, gli ospiti e la musica, temi sociali rilevanti. Wonderland ha accolto e continuerà ad accogliere ragazzi con disabilità offrendo loro uno spazio inclusivo dove poter stare e sorridere con i propri coetanei". Per informazioni sull’evento, gli organizzatori chiariscono che è possibile contattare Yassine El Ghlid al numero 328.0045221 oppure seguire la pagina Instagram della discoteca. La domenica di Wonderland promette di essere un’esperienza indimenticabile per i giovani di Uliveto Terme e oltre. Tutti i ragazzi potranno ballare con musica di tendenza, mixata dai migliori DJ locali, ammirare spettacoli dal vivo con luci scintillanti e un’atmosfera vibrante che renderà ogni pomeriggio indimenticabile.