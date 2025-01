Domani, venerdì 24 gennaio arriva a Pisa, nell’aula magna storica di Palazzo della Sapienza - sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa - terza tappa de “La Costituzione aperta a tutti”, il ciclo di incontri itinerante organizzato dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre insieme all’Università RomaTre, con l’obiettivo di promuovere la cultura giuridica fra i giovani di tutta Italia e contribuire a rendere il diritto sempre più accessibile. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, nasce con l’intento di esplorare insieme a studenti, cittadini ed esperti giuridici i legami tra conoscenza, cultura, libertà e società attraverso una serie di appuntamenti in tutta Italia dedicati alla Costituzione.

Dopo l’evento inaugurale a Torino durante il quale si è discusso del concetto di “Laicità”, e la seconda tappa che a Firenze ha affrontato il tema della “Famiglia”, questo terzo appuntamento sarà dedicato al tema della “Fiducia”, con l’obbiettivo di riscoprire il ruolo fondamentale che essa ricopre nel diritto e nella nostra Costituzione, a partire dalla considerazione per cui le relazioni sociali si basano sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla cooperazione. Durante l’incontro in programma alle 10 interverranno Tommaso Greco, Professore Ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università di Pisa e Marco Ruotolo, professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. La partecipazione all’evento è aperta al pubblico. Per la partecipazione delle scolaresche è necessario scrivere all’indirizzo [email protected].

Dopo l’incontro a Pisa, gli appuntamenti della settima edizione de “La Costituzione aperta a tutti” proseguono a Roma (20 febbraio 2025 ore 10, tema “Sussidiarietà) e a Messina (25 marzo 2025 ore 10.30, tema “Minoranze).