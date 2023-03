La console Gupta nella casa di Filippo Mazzei

La console generale degli Stati Uniti a Firenze, Ragini Gupta, ha visitato ieri la casa pisana di Filippo Mazzei, in via Giordano Bruno 39, dove l’illuminista considerato uno dei padri della dichiarazione d’indipendenza americana ha vissuto per 24 anni e dove è deceduto. A riceverlo c’era la consigliera provinciale, Cristina Bibolotti.

Oggi la Mazzei week, la settimana di commemorazioni, promossa con iniziative in tutta la Toscana dal circolo Filippo Mazzei, presieduto da Massimo Balzi, prosegue alle 11 al cimitero Suburbano con un corteo che muoverà dall’ingresso alla Chiesetta di San Gregorio per ricordare la morta del medico e saggista italiano avvenuto il 19 marzo 1821. Saranno presenti tutti i gonfaloni delle città toscane coinvolte nelle commemorazioni.

Interverranno il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, il sindaco, Michele Conti, il prorettore dell’università di Pisa ai rapporti istituzionali, Marco Macchia, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, il sindaco di Palaia, Marco Gherardini, l’assessore all’urbanistica del Comune di Carrara, Moreno Lorenzini, un rappresentante del Comune di Livorno, il consigliere delegato del Comune di Poggio a Caiano (Firenze), Lorenzo Ricciarelli, per Livorno l’assessore alla cultura Simone Lenzi. Il presidente della Regione Toscana, che negli anni scorsi ha sempre partecipato alle commemorazioni, è atteso alle 14 all’ippodromo di San Rossore dove oggi è in programma il premio ippico "Filippo Mazzei", giunta alla sedicesima edizione, e l’incontro conviviale con le autorità toscane che si svolgerà nel ristorante dell’Ippodromo al centro della pista. La corsa dei cavalli è in programma alle 16 con successiva premiazione del vincitore da parte dei soci del circolo "Mazzei". L’illuminista visse gli ultimi decenni della sua vita a Pisa, dove è sepolto nella chiesa del cimitero suburbano.